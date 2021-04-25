​​​​​​​من جبل قره جوخ مجلس عوائل الشهداء يدعو لتصعيد النضال ضد الفاشية

في مثل هذا اليوم، بتاريخ 25 نيسان 2017 أقدم طيران الاحتلال التركي على قصف مقر القيادة العامة لوحدات حماية الشعب في جبل قره جوخ، ما أدى إلى استشهاد 20 مقاتلًا ومقاتلة، وعلى أثرها انتفض شعب شمال وشرق سوريا تنديدًا بهذا الهجوم.

حيث أدلى مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة ببيان إلى الرأي العام دعا فيه إلى تصعيد النضال ضد الفاشية التركية ومرتزقتها حتى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقرئ البيان في جبل قره جوخ من قبل العضوة في المجلس نارين عبدي، واستذكر البيان جميع الشهداء في شخص شهداء قصف قره جوخ.

وتابع البيان: "يصادف اليوم الذكرى السنوية الخامسة لاستهداف دولة الاحتلال التركي للمؤسسات العسكرية والإعلامية التي كانت تشرف عليها وحدات حماية الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ في جبل قرة جوخ، بتاريخ 25 نيسان 2017، حيث ارتكبت الفاشية التركية مجزرة بحق 20 مناضلًا ومناضلة من أبناء شعوب المنطقة".

مؤكدًا أن توقيت قصف تركيا لجبل قره جوخ هو استمرار للمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان وشعوب المنطقة وإنكار وجودها وتكميل مشروعها الاحتلالي.

ودعا البيان كافة الشعوب إلى تصعيد النضال ضد الفاشية التركية ومرتزقتها حتى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعيش المشترك بين جميع المكونات.

(ع ع /م ح)

ANHA