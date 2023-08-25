​​​​​​​من هو نجم الدين فيصل المواطن الذي قضى في القصف التركي؟

ينحدر نجم الدين فيصل من قرية الجوهرية التابعة لناحية عامودا، من مواليد 30 أذار عام 1977. من عائلة بسيطة مؤلفة من 5 أشقاء و3 شقيقات، وهو الأخ الـ 3 من بينهم.

درس نجم الدين المرحلة الابتدائية في قريته، ليترك بعدها الدراسة بسبب الوضع المعيشي المتردي، ويتوجه نحو الحياة ومشاقها ويعمل في الزراعة لإعالة أسرته.

تزوج في سن الـ 29 من عمره، ولديه ثلاث فتيات وولدٌ وحيد، هم (فيان، بيريتان، آمارة، معشوق).

وبعد مرور أعوام على انطلاقة ثورة روج آفا توجه نجم الدين نحو المسرح بسبب حبه الشديد للمسرح ضمن هيئة الثقافة والفن في ناحية عامودا، بشكل طوعي دون أجر، وفي بداية عام 2021 انضم إلى فضائية Jin Tv، الكائن مركزها في ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو، ليعمل ضمنها كسائق، لكسب لقمة عيشه وأولاده، حسب ما روت لوكالتنا شقيقته بروين فيصل.

واستشهد نجم الدين فيصل، في الـ 23 آب جراء قصف طائرة مُسيرة تركية للسيارة التي كان يقودها تابعة لفضائية Jin Tv، على الطريق الواصل بين قامشلو وعامودا، كما وأصيبت على إثره مراسلة القناة دليلة عكيد التي كانت برفقته.

ومن المقرر أن تتم مراسم تشييع الشهيد نجم الدين فيصل، في مزار الشهيد إسماعيل الكائن في ناحية عامودا يوم السبت غداً.

(ك آ)

ANHA