​​​​​​​من هو أكرم أوستك الذي اغتاله الاحتلال التركي؟

استشهد المناضل أكرم أوستك خلال هجوم من هجومين جويين بطائرات مسيّرات تابعة للاحتلال التركي الأربعاء، على مدينة كوباني.

ولد الشهيد أكرم أوستك عام 1969 في ولاية شرنخ في باكور (شمال كردستان)؛ وعاش شبابه ضمن حركة التحرر الكردستانية، وكان ثورياً ناضل في خدمة شعبه وعرفَ كوطنيٍ شريف ونزيه في بلداتٍ وقرى مختلفة في باكور.

اعتقل أوستك نتيجة مواقفه الوطنية في إطار القضية الكردية وعمله الثوري، ليحاكم في محاكم الدولة التركية ويُحكم عليه بالسجن 13 عاماً قضاها خلف القضبان في معتقلات النظام التركي الفاشي.

عقب إفراج سلطات الاحتلال التركي عنه؛ لم يتراجع أوستك عن طريق الحرية الذي سلكه؛ وبدأ النضال من الجديد، حيث عمل أوستك لفترة في بلدية الشعب في شرنخ، وأصيبَ في هجمات الاحتلال التركي ضد المدينة عام 2015 خلال مرحلة إعلان الإدارة الذاتية في 13 ولاية في باكور.

شارك أكرم أوستك بفاعلية كبيرة في جمع التبرعات في باكور كردستان لأهالي شنكال وكوباني بعد تعرض المنطقتين للهجمات من قبل داعش وتهجير أهلهما، كما وساهم في إيواء العلائات الكردية النازحة في بلدات ومدن باكور وتقديم المساعدات لهم.

لم يتوانى أبداً في تلبية نداء القائد عبدالله أوجلان للنفير العام دعماً للمقاومة في كوباني ليتخطى الحدود المصطنعة بين باكور وروج آفا عام 2015؛ ويلتحق بالمقاومة في قلعة الصمود كوباني ضد قوى الظلام المتمثلة بداعش وحلفائها.

وبعد مقاومة كوباني التاريخية، انخرط في الأعمال والنشاطات الثورية في روج آفا بشكلٍ فاعل، وقد خاض النضال والنشاطات بشغفٍ وحماسٍ كبيرين للدفع بمسيرة ثورة روج آفا.

وخلال زيارةٍ له إلى باشور كردستان مطلع العام 2021؛ اعتقل أكرم أوستك من قبل سلطات الديمقراطي الكردستاني لمدة شهر ليعود إلى روج آفا ويستمر بعمله الثوري في ميادين مختلفة.

أكرم أوستك هو والد 6 أولاد وقد اعتقلت السلطات التركية نجله جودي أوستك خلال المعارك التي شهدتها مدن باكور كردستان والذي لا يزال معتقلاً حتى هذه اللحظة.

وكانت طائرة مسيّرة تركية قد استهدفت أكرم أوستك صباح الأربعاء الماضي؛ خلال عمله على طريق حلب جنوب مدينة كوباني قبل أن تستهدف مسيّرة تركية أخرى أحد الأحياء الآهلة بالسكان في مركز مدينة كوباني.

ووصفت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات الهجوم عقب ساعات من وقوعه؛ بأنه "عملٌ إرهابي" استهدف "معارض للدولة التركية هرب من بطش وقمع النظام التركي إلى شمال وشرق سوريا" بحسب ما جاء في البيان الكتابي الذي نشر على الموقع الرسمي للإدارة على الفيسبوك.

(ز س/د)

ANHA