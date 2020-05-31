​​​​​​​من هنّ النساء المختطفات من قبل مرتزقة الحمزات؟

واختطف مرتزقة جيش الاحتلال التركي مؤخراً 11 امرأة من بينهن ايزيديات وعربيات.

واختطفت النساء من قبل مرتزقة فرقة الحمزات التابعة لجيش الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين.

وكشف مصدر من داخل مدينة عفرين المحتلة لوكالتنا أسماء بعض المختطفات، اللواتي تم الكشف عنهن خلال اشتباكات بين مرتزقة الحمزات والغوطة التابعتين لمرتزقة جيش الاحتلال التركي في الـ 28 من شهر أيار الجاري، حيث شوهدت نساء مختطفات في سجون مرتزقة الحمزات التابعة للاحتلال التركي.

وأسماء المختطفات هي "الإيزيدية (أ ح) البالغة من العمر 21 عاماً من قرية كيمار التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، اختُطفت عام 2020، (ر م) من قرية جوقة التابعة لناحية موباتا في مقاطعة عفرين المحتلة، اختطفت عام 2018، والمعتقلة (ه ج) من المكون العربي، اختُطفت 2018، والمعتقلة (م ج) البالغة من العمر 16 عاماً، من قرية إيسكا التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

(س خ/م)

ANHA