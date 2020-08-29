​​​​​​​من هم مربو الحمام وما هي هذه الهواية وكيف تكون

وتختلف الهوايات من فرد الى آخر ومن مجتمع الى آخر، وكذلك الأمر بالنسبة لهواية تربية الحمام التي تختلف من مربّ الى آخر، وتخفي خلفها الكثير من الأحداث، كسباق عودة الحمام بعد إطلاقه في أماكن بعيدة تصل إلى 600 كيلو مترًا.

وفي هذا الخصوص، يقول محمد شيخو أحد أقدم مربي الحمام في مدينة كوباني "بدأت تربية الحمام في سن الـ15 من عمري وأخذتها عن إخوتي الأكبر سنًّا".

مضيفًا "تربية الحمام أمر عادي جدًّا لا تغير من أخلاقيات الإنسان، لكن هناك مربون للحمام يجعلون المجتمع ينفر منهم بسبب تصرفاتهم غير اللبقة وغير المسؤولة".

وقال "الجيران لا يتضايقون مني، ولم يحدث أن حصل ذلك، لأنني لا أتصرف بما يغضبهم، فقط أهتم بطيوري داخل بيتي".

وتتراوح أسعار الحمام حسب أنواعها والنوع الأغلى حتى الآن في كوباني يقال عنه "الحردوني" وهو نوع بحسب بعض مربي الحمام يصل سعره الى قرابة600 ألف ليرة سورية، يليها أنواع تصل أسعارها الى 200 ألف ليرة سورية.

ويربي شيخو في منزله الحمام الأكثر رواجًا في كوباني وهو الحمام "الزاجل" ولديه قرابة الـ40 طائرًا منها، ويصل سعرها إلى50 ألف ليرة سورية.

ويجتمع مربو الحمام بين الفترة والأخرى في بيت أحدهم للاتفاق على رحلة إطلاق الطيور في مكان بعيد مثل الرقة أو قامشلو أو ربما مدن خارج الأراضي السورية، وتعود هذه الطيور أدراجها الى المنزل بعد مدة زمنية تختلف من طير إلى آخر فبعضها يعود بعد أيام وأخرى تعود بعد أشهر.

وعن مهنة تربية الحمام قال شيخو "تربية الحمام هي أيضًا مهنة كتجارة الدراجات النارية والسيارات وتجارة المواشي وهي تجارة قبل أن تكون هواية".

محمد شيخ حمو وهو أحد مربي الحمام، وممن يشاركون في سباقات إطلاق الطيور في أماكن بعيدة، يقول "لدينا في مدينة كوباني قرابة 600 مربيًا للحمام، المربون القدامى قلة جدًّا، قديمًا كان هناك قرابة 10 مربين فقط، أما الآن فالعدد كبير جدًّا".

وأضاف" أنواع الحمام في كوباني كثيرة هناك مثل: أبلغ، مسوّد، يهودي، أصفر دنب، مسوّد ذهبي، عباسي أحمر، لكنني لا أربي غير الحمام الزاجل وهذا النوع خاص للمسابقات نطلقه في مدن بعيدة، أستطيع أن أطلقها في هولير وسوف تعود إلى المنزل".

وهناك محال تباع فيها أنواع من الطيور كالعصافير والببغاء، لكن مؤخرًا افتتح محل خاص لبيع وشراء الحمام في مدينة كوباني.

كما قال محمد "في فصل الصيف الناس تنام على الأسطح، لذلك لا نقوم بتطيير الحمام في السماء، كيلا نزعج الذين ينامون في الخارج".

(س ع /ك)

ANHA