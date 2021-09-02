​​​​​​​من هم الشبان الـ 54 الذين سلمتهم تركيا للمرتزقة؟

ويشهد جنوب كردستان أزمات داخلية نتيجة السياسة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومواقفه العدائية للقضية الكردية، وتعاونه المستمر مع دولة الاحتلال التركي بشكل علني.

وحوّل الحزب الديمقراطي الكردستاني جنوب كردستان إلى ولاية تركية بتصرفاته وسياساته، حيث ينشط فيها عناصر الاستخبارات التركية، كما أن معظم الشركات والمعامل يديرها تجار أتراك.

ونتيجة سياسة الاحتكار والتحكم بثروات المنطقة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان الغني بالثروات الباطنية والطبيعة وأهمها النفط، يهاجر شهريًّا المئات من الشبان باتجاه أوروبا ولهم مخيمات في اليونان، نتيجة حالة انعدام الثقة في المجتمع والخوف من تعرضهم للمجازر كما حدث في شنكال.

ومؤخرًا، نشرت مواقع تابعة وقريبة من الحزب الديمقراطي الكردستاني خبرًا مفاده تسليم السلطات التركية 54 شابًّا من جنوب كردستان إلى مجموعات مرتزقة في سوريا.

ولا يزال هؤلاء الشبان مجهولي المصير. وزعم برلماني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان جنوب كردستان الذي يسيطر عليه الحزب أنهم بانتظار "أخبار طيبة" عن الشبان، دون أن يوجه ولو انتقاداً واحد إلى الدولة التركية التي سلمت الشبان للمرتزقة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا من الصحفي شاسوار مامي؛ فإن الشبان الذين سلمتهم تركيا إلى المرتزقة هم.

هلمت عبدالرحمن، شيخة

محمد عبدالرحمن شيخة، رانيا

اكام اسماعيل محمد أمين، هولير

راويج صدر حميد، رانيا

أكام محمد فتاح، رانيا

يادكار عثمان مصطفى ، رانيا

بريار علي بابكر، رانيا

أمير إبراهيم محمد، رانيا

ريبر فريد محمد، سليمانية

كاردو كامل كريم، سليمانية

كاوان عثمان خضر، سليمانية

ساشوار رؤوف كاكلاو

حكيم طاهر كاكلاو

محمد عبدالرحمن رسول

بهزاد عزيز رسول

صفا ياسين ميرزا

محمد أحمد حميد

محمد نوزاد أحمد

داروان شاخوان خالد

آريان محمد محمد أمين

نور أرسلان محمد

بياد يحيا علي

بشدار محمد علي

محمد علي حسين

ديار محمد عبدالله

محمد رسول حسين

زانا أحمد نبي

محمد نبي رسول

عبدالرحمن أحمد عولة

هلدير ازاد خضر

جالاك صديق قادر

زانيار خالد نوري

بلال طه هادي

مسحب شيرزاد عبدالله

سفين إبراهيم محمد

بهروز إبراهيم علي

هردي لقمان صالح

مير حسن حسين

أحمد شيرزاد صديق

رنج لطيف مامند

هونر لطيف نصرالله

رابر محمد كريم

سروت أحمد محمد

أحمد جوهر محمد

أروند ازاد خليل

آرام نور الدين محمد

هيمن رفيق محمد

بشتوان عمر محمد

ورزير سلام محمد صديق

جومان والي كاكمند

هاوري خالد كاكمند

(م)

ANHA