​​​​​​​من دمشق مؤتمر ستار يبدي تأييده لمبادرة الإدارة الذاتية

وأطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 18 نيسان/إبريل الجاري، مبادرة لحل الأزمة السورية، ومن أجل التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي ينهي معاناة الشعب السوري.

وفي هذا السياق، أبدت عضوات مؤتمر ستار في العاصمة السورية دمشق، تأييدهن لمبادرة الإدارة الذاتية للبحث عن حل سياسي للأزمة السورية.

جاء ذلك خلال بيان قرأته عضوة مجلس مؤتمر ستار في دمشق، زينب محمد، حيث أكد البيان أن "البنود المطروحة من قبل الإدارة الذاتية للحكومة السورية ترفع لها الأيادي"، وأشار إلى أنها تسعى لبناء وتأمين المستقبل "لأبنائنا والجيل القادم".

وأضاف: "العالم بأكمله يعلم أن الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تلعب دوراً مركزياً في حل الأزمة السورية، وإنها تسعى جاهدةً لحل مشاكل الشعب السوري".

مبيناً أن هذا يثبت بأن "الإدارة الذاتية غير طامعة في الأراضي السورية أو تسعى للتفرقة، فحل الأزمة لا يجوز إلا عبر الحوار السوري - السوري".

(ي م)