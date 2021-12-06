​​​​​​​من داخل سجون الفاشية التركية.. فيغان يوكسك تبعث برسالة تضامنية لأمهات السجناء

تنظم عوائل السجناء في باكور كردستان، منذ ما يقارب الـ 21 يوماً، مناوبة العدالة أمام نقابة المحامين في مدينة آمد بباكور، وذلك على خلفية عدم إفراج السلطات التركية عن السجناء المرضى والسجناء الذين انتهت مدة عقوبتهم ولم تفرج عنهم.

وفي هذا السياق، بعثت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، والمعتقلة في السجون التركية، فيغان يوكسك داغ برسالة تضامنية الى عوائل السجناء، وفق وكالة فرات للأنباء، وجاء فيه:

للأمهات:

"أمهاتنا العزيزات، أحييكن من القلب وبحسرة، أنتن في الخارج، أصبحتن أنفاسنا، فلتكن فعالياتكن متصاعدة على الدوام، نحن في الداخل وأنتن في الخارج، نقاوم بقلوبنا وضميرنا من أجل شعبنا، نحن في الداخل وأنتن في الخارج، ما دام صوتنا عالياً، ستنهار جدران جميع السجون، نحن نؤمن بهذا من القلب، ومن أجل إطلاق سراح المعتقلين، سنصعّد من النضال الديمقراطي وسنجتمع حول القيم الإنسانية العالية".

وفيغان يوكسك داغ، الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطيHDP))، ونائبة البرلمان عن حزبها، أُلغيت صفتها البرلمانية من قبل الحكومة التركية؛ بسبب خطاب لها خلال مؤتمر لحزبها في مدينة مرسين عام 2015، بباكور كردستان، ورفعت بحقها دعوى إلى القضاء التركي.

وخلال جلسات المحكمة رفضت فيغان يوكسك داغ المشاركة من خلال البث الحي، طالبة المشاركة في الجلسات شخصياً، ورفضت المحكمة طلبها لتحل بدلاً عنها لجنة الدفاع في جلسات المحكمة.

(س ع/ي م)