​​​​​​​من بغداد.. أمين مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى توطيد العلاقات مع العراق

وشدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف من بغداد، على أهمية توطيد العلاقات بين دول المجلس والعراق.

كما أكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، من مقر وزارة الخارجية في العاصمة العراقية، أن أمن واستقرار العراق وازدهاره مهم لأمن دول الخليج كافة والمنطقة ككل.

وأشار إلى أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، والتي نصّ عليها بيان العلا، خلال القمة الـ 41 للمجلس، والذي أكد ضرورة دعم أمن وسيادة العراق، فضلًا عن دعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.

وبدوره، ذكر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن دول الخليج تدعم استقرار البلاد. وتطرق إلى جدول لقاءات أمين عام مجلس التعاون، مشددًا على أهمية تلك الزيارة.

كما لفت إلى ضرورة التنسيق مع الدول الخليجية من أجل استقرار المنطقة.

إلى ذلك، أشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع الحجرف قضية الإرهاب، ومواجهة العراقيين لفلول داعش، ومحاولة الإرهابيين زعزعة الوضع في البلاد.

وتعود أهمية هذه الزيارة إلى طبيعة العلاقة المتوترة بين دول الخليج وإيران التي لها نفوذ كبير وقوي في العراق.

(ي ح)