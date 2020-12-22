​​​​​​​من عين عيسى.. المجتمع الدولي مُطالَب بالخروج عن صمته حيال الهجمات التركية

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في ناحية عين عيسى، التي أقامها مؤتمر ستار بمقاطعة كري سبي تنديدًا بالهجمات التركية على الناحية وتأكيدًا على المقاومة والتشبث بالأرض.

وشارك، اليوم، في خيمة الاعتصام وفدان نسائيان من مقاطعة كوباني وريف الرقة (الخط الغربي والشرقي).

وخلال فعاليات الاعتصام، ألقت المتحدثة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني روزين محمد كلمة، نددت فيها بالهجمات التركية على ناحية عين عيسى، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم.

وطالبت المجتمع الدولي والضامن الروسي بالخروج عن صمتهم حيال ما تتعرض له الناحية من هجمات، رغم كافة الاتفاقات المبرمة لوقف مثل هذه التعديات، مبينةً أن صمتهم يزيد من تمادي وتعدّي الاحتلال التركي على المنطقة.

هذا وشارك، يوم أمس، وفد نسائي من مدينة الرقة في خيمة الاعتصام، التي من المقرر أن تستمر 3 أيام على التوالي.

(ج)

ANHA