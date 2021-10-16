​​​​​​​من أمام خيمة الاعتصام.. منظمات حقوقية تدين جرائم الديمقراطي الكردستاني بحق الكريلا 

توافد أعضاء اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة ومنظمة حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا، اليوم السبت، إلى خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة في ساحة معبر سيمالكا الحدودي، للمطالبة بتسليم جثامين شهداء الكريلا الذين استشهدوا في كمين لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإدانة خيانته.

وتجمّع المحامون ومنظمة حقوق الإنسان أمام ساحة المعبر للتوجه إلى خيمة الاعتصام في يومها الثاني عشر، وسط الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا ضد الفاشية التركية، كما رفع المتظاهرون صور الشهداء الذين استشهدوا في الكمين الذي نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمجموعة من مقاتلي الكريلا في خليفان.

وتوجه المحامون إلى بوابة معبر سيمالكا الحدودي، وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء, أدلي ببيان باسم اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، قرئ من قبل المحامي، خالد عمر، حيث جاء فيه:

"إن ما حصل مؤخراً من استهداف قوات الكريلا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتسببه في استشهاد خمسة أبطال من بنات وأبناء الشعب الكردي وأسر مقاتل آخر، ما هو إلا استمرار للمؤامرة على الشعب الكردي وضرب مكتسباته وحقوقه المشروعة, وتنفيذ لأجندات ومخططات الدولة التركية التي تريد النيل من الوجود الكردي وخلق فتنة واقتتال داخلي".

وتابع البيان "شهد العالم أجمع كيف انبرت قوات الكريلا للدفاع عن الإيزيديين في شنكال إبان هجوم مرتزقة داعش الإرهابي, وفرار قوات البيشمركة من شنكال، واستبسلوا بالدفاع عن وجود الإيزيديين وحمايتهم من فرمان آخر".

وأشار إلى أن قوات الكريلا هي القوى التي تدافع عن حقوق الكرد ووجودهم وهويتهم في أجزاء كردستان الأربعة".

وأضاف "إن قوات الكريلا قوة كردستانية ومن حقها الوجود في أيّة بقعة من جغرافية كردستان، والتصدي للخطر من أي جهة كانت. إن ما قامت به قوات الديمقراطي الكردستاني هو خيانة بحق الكردستانيين أجمع، وضرب للمشروع القومي الكردستاني، وهو عمل مُدان بكلّ المقاييس والمعايير، ومخالف لمبادئ حقوق الإنسان والدفاع المشروع".

وتابع البيان "إننا في اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر الجريمة المروعة التي ارتكبها الديمقراطي الكردستاني بحق مقاتلي الكريلا، نطالبه بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم والعودة إلى البيت الكردستاني والتحرر من هيمنة الدولة التركية، التي جعلته أداة ومطية للنيل من الوجود الكردي وضرب مكتسباته".

كما ألقي بيان باسم منظمة حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا، قرئ من قبل الإدارية في منظمة حقوق الإنسان, أفين جمعة, جاء فيه:

"إن هجمات دولة الاحتلال التركي اليومية واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً، تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، لا بل انتهاكاً ذات طبيعة خطرة تقتضي تحرك المجتمع الدولي الرسمي وكافة المنظمات الدولية التي تأخذ مكانها في العالم بناءً على مقتضيات القانون, على وجه السرعة ودون تردد".

وأشار البيان: "إذا كان القتل جريمة، فإن إخفاء الضحية أيضاً جريمة، ولهذا فإن امتناع حكومة إقليم كردستان عن تسليم جثامين الشهداء من أبناء شمال وشرق سوريا، يعدّ جريمة بحق الإنسانية جمعاء، ويشكل خرقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سواء ما تعرضوا له في حياتهم وحقهم في الأمان، أو ما يتعرض له أهلهم وذووهم في شمال وشرق سوريا من ضغط نفسي ومعاملة لا إنسانية بعد استشهادهم, وهو ما يهدف إلى إطلاق فتنة بين أبناء الشعب وتأجيج السلوك بردود الفعل والانتقام، وأخيراً الإضرار بالمجتمع الأهلي والسلم والأمن الدوليين، لذلك فإننا نناشد منظمة الأمم المتحدة للتدخل الإنساني السريع".

وبعد الانتهاء من إدلاء البيانين توجهوا إلى خيمة الاعتصام للمشاركة في فعالياتها.

وسيناوب اليوم أهالي الحسكة واتحاد المحامين ومنظمة حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا، في فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة.

(ع ع/ ف)

ANHA