​​​​​​​من المؤتمر: المرأة نظمت نفسها إيماناً بقضايا تحررها

انطلقت، صباح اليوم، أعمال المؤتمر التأسيسي "لتجمع نساء زنوبيا" في صالة التاج بمدينة الرقة بمشاركة 150 مندوبة ممثلات عن القوى السياسية والعسكرية وممثلات عن الجمعية الشركسية والتركمانية وشخصيات نسوية من مناطق الطبقة والرقة ودير الزور.

بعد الكلمة الترحيبية من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ألقيت العديد من الكلمات باسم الوفود السياسية المشاركة في المؤتمر.

سهام داوود الأمين العام لحزب سوريا المستقبل قالت في كلمتها: "هناك حراك ثوري حقيقي في شمال وشرق سوريا أثبتت فيه المرأة السورية بأطيافها ومكوناتها جدارتها في كافة الساحات والميادين السياسية والثقافية والعسكرية والاقتصادية والإدارية وبنت تنظيمها الخاص إيمانًا بقضايا تحرر المرأة ودورها الفعّال في بناء مجتمع ديمقراطي حر".

وكلمة منسقية مؤتمر ستار لشمال وشرق سوريا ألقتها العضوة ريحان لوقو وقالت إن المرأة العربية لعبت دوراً أساسياً وفعالاً ونشطاً في الثورة وتمكنت من ترك بصمة مميزة فيها بتنظيمها الذي لا يزال مستمراً، وأصبحت أيقونة للعالم أجمع، منوّهة بأن نضال ومقاومة وشجاعة المرأة ساهمت في الحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق حريتها.

نأمل من المؤتمر الخروج بقرارات تؤسس لمرحلة جديدة

وجاء في كلمة عوائل الشهداء لشمال وشرق سوريا التي ألقتها العضوة تكوشين محمد: "وحدها المرأة من نظمت نفسها تحت إدارة واحدة وقرار واحد لتستمر بنضالها بكل قوة وفخر، المرأة هي من تمثل إرادة المجتمع الحر ومن دون توحيد سيبقى المجتمع تحت ثغرات وضعف".

وتمنّت تكوشين محمد من هذا المؤتمر أن يرقى إلى المستوى المطلوب باتخاذ القرارات المناسبة لتقوية المرأة وإعطائها الفكر الحر.

وباسم مجلس المرأة لشمال وشرق سوريا ألقت نصرة عباكة كلمة أكدت فيها أن ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا ثورة لكل السوريات، وقالت "آملين أن يخرج المؤتمر بقرارات تؤسس لمرحلة جديدة واعدة على طريق العدالة والمساواة للنساء".

علينا الاتحاد في مواجهة الاحتلال

فيما جاء في كلمة باسم المكون الشركسي في منبج ألقتها العضوة سهام حسين: "نحن النساء لا تهمنا أية مصاعب تحيط بنا، كما علينا أن نتحد بكل قوانا في مواجهة الاحتلال والفاشية لحماية ثورتنا التي عرفت بثورة المرأة".

بدورها قالت العضوة جوهر الدردة في كلمة ألقيت باسم المكون التركماني: "المرأة شكلت طليعة المجتمع وهي أساس تحرره وسارت على درب القائد عبدالله أوجلان الذي كرس حياته لتحرير الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط، وأعطى للمرأة دورها في المجتمع الذي ساهم بانعقاد الكثير من المؤتمرات من بينها تجمع نساء زنوبيا التي سيكون نقطة تحول تاريخية لمسيرتها النضالية".

وأملت جوهر الدردة في كلمتها بأن يخرج المؤتمر بقرارات جادة لبناء نضال المرأة وتدريبها وتحرير المناطق المحتلة والنساء.

وتستمر أعمال المؤتمر بقراءة الوضع التنظيمي والسياسي، ومن المقرر تشكيل مجلس من إداريات وعضوات لتجمع نساء زنوبيا على مستوى شمال وشرق سوريا.

(كروب/س و)

ANHA