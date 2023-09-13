​​​​​​​من الحسكة نساء يتضامنّ مع احتجاجات السويداء

نظّم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة وقفة تضامنية، دعماً لاحتجاجات السويداء، وذلك أمام مقر المجلس الواقع في حي عمران بالحسكة.

ورفعت المشاركات من عضوات المجلس وحزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي ومجلس المرأة السورية، يافطات كتب عليها "كل التضامن مع حرائر السويداء"، الحرية لجميع حرائر السويداء، المرأة ريحانة، سهل وجبل نحن، نحن كنساء نقف وقفة تضامنية مع نساء السويداء، والحرية لجميع حرائر سوريا، المرأة الحياة الحرية".

وتضمنت الوقفة التضامنية، كلمة لرئيسة لجنة المرأة في المجلس الاجتماعي الأرمني، لوسناك كافوريان، قالت خلالها "تعيش سوريا منذ وقت طويل حالة من الفوضى وعدم الأمان والاستقرار وحالة حرب"، منوهة "لكن مقاومة ثورة روج آفا وصوتها التي ذاع صيتها في العالم جعل النساء في السويداء يسرن في نفس الدرب والمقاومة".

وشددت بالقول: "ثورة المرأة اليوم، تنتشر في كل أنحاء العالم، وفي عموم مناطق سوريا، كما أن نساء السويداء يسرن في نفس الدرب الذي سارت فيه نساء شمال وشرق سوريا، وأصبح لهن صوت".

وأبدت دعمها للنساء في السويداء، بتأكيدها "ندعم ونتضامن مع النساء المقاومات المناضلات المناصرات للحق في السويداء، وسنكون يداً واحدة وصوت واحد لانتصار هذه الثورة".

وتشهد السويداء منذ 20 آب الفائت، احتجاجات عمد خلالها المحتجون إلى إغلاق مراكز "حزب البعث" وقطع للطرق، فيما يجددون كل يوم مطالبهم بتغيير سياسي و"إسقاط النظام".

(م ح)

ANHA