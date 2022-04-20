​​​​​​​من احتفالية رأس السنة الإيزيدية: الهجوم على شنكال يهدف إلى إبادة الكرد وطمس الثقافة الإيزيدية

جاء ذلك خلال احتفالية عيد الأربعاء الأحمر (رأس السنة الإيزيدية) والتي انطلقت صباح اليوم، في قرية قزلاجوخ التابعة لناحية عامودا بمقاطعة قامشلو.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وتقديم فقرة تراتيل خاصة بعيد الأربعاء الأحمر من قبل فرقة الشهيد زردشت، ألقى الرئيسان المشتركان للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، سليمان حمو وليلى مهو، كلمة استهلتها ليلى بتهنئة جميع أبناء المجتمع الإيزيدي برأس السنة الإيزيدية.

ليلى مهو رحبت خلال حديثها بالحضور، ومضت قائلة: "في الوقت الذي يحتفل فيه المجتمع الإيزيدي بعيد الأربعاء الأحمر، يشن الجيش العراقي هجمات على أسايش إيزدخان بقضاء شنكال"، واستنكرت هذه الهجمات، وقالت: "يهدفون إلى إبادة الكرد من خلال شن الهجمات على المجتمع الإيزيدي".

أما سليمان حمو فقد تطرق إلى طقوس عيد الأربعاء الأحمر، وقال: "هذا اليوم يحمل جميع خصال الخير والمحبة والجمال، فيما يتم التحضير العيد عبر العديد من الطقوس الخاصة بالمجتمع الإيزيدي، كتلوين البيض وتوزيع الحلوى على الأطفال، والتوجه إلى قبة لالش المقدسة وإيقاد الشموع فيها، بالإضافة إلى العديد من الطقوس المميزة الأخرى".

حمو أكد أن احتفال المجتمع الإيزيدي بعيدهم اليوم بحرية، هو ردّ كافٍ على جميع مخططات العدو الذي يسعى إلى طمس ثقافة المجتمع الإيزيدي وإبادة جميع الكرد، وتابع: "قبل انطلاق ثورة شمال وشرق سوريا كنا نحتفل بعيدنا سراً، ولكننا اليوم نحتفل بها بكل حرية وعلانية بفضل الإدارة الذاتية التي منحت الحرية والحقوق لجميع الشعوب".

ولفت حمو إلى هجمات الجيش العراقي على قضاء شنكال، وقال: "بدل من دعم إدارتنا الذاتية، يدعم ويساند الدولة التركية ويشن هجمات على أسايش إيزيدخان".

هذا ولا تزال الاحتفالية مستمرة بتقديم فقرات غنائية من قبل الفرق المشاركة.

(كروب/ س ر)

ANHA