​​​​​​​من احتفالية حلب.. الثامن من آذار يوم تخليد المناضلات المقاومات

وانطلقت فعاليات يوم الثامن من آذار في مدينة حلب بمنطقة الشقيف شمال الشيخ مقصود بمشاركة الآلاف من نساء وأهالي المدينة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة الشهباء، نوروز عفرين، تطرقت إلى المقاومة التي تبديها النساء في باكور كردستان، وأكدت أن حريتهن متعلقة بحرية القائد عبد الله أوجلان الذي مهد الطريق بأفكاره وفلسفته لقيام ثورة المرأة الحرة.

'سننتصر على الفاشية العالمية'

وأضافت "على جميع النساء في العالم أن يتحدن ويتحررن عبر الفكر المبني على أسس كمال الآخر، ونعاهد أننا سننتصر على الفاشية العالمية".

وفي كلمة الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر، قالت "هذا اليوم هو تخليد لنضالات ومقاومات المرأة عبر التاريخ من أجل تحسين ظروف حياتها ونيل حقوقها للعيش بكرامة، عبر الاحتجاجات التي نظمتها في العالم ضد الظلم والاضطهاد، وردت على تلك الأحداث بالتضحية.

وأشارت أمينة عمر في سياق كلمتها إلى أن النضال لم ينته بالنسبة للمرأة السورية التي قتلت واغتصبت وحرمت من حقوقها نتيجة الحرب الدائرة، لذا لا بد من تصعيد النضال لتحقيق الهدف المنشود بحماية المرأة السورية.

بدورها قالت الإدارية في مؤتمر ستار، آمنة خضر، إن العدالة والكرامة واستمرارية الحياة هي من جواهر المرأة ولا يمكن للنساء العيش بحرية دون وجود هذه العناصر في حياتهن.

ونوّهت آمنة خضر إلى أن مسألة حل القضايا العالقة في العالم لا يمكن أن تحل دون وجود حل لقضية المرأة التي كانت عشتار وإنانا وحواء ربة البشرية جمعاء.

هذا وتستمر الاحتفالية بتقديم العروض الفنية من قبل الفرق التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن ومؤتمر ستار.

(كروب/س و)

ANHA