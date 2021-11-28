​​​​​​​من أبناء المكون العربي في ريف تربه سبيه يحتفلون بميلاد PKK

وأقيم الاحتفال أمام بلدية الشعب في بلدة أبو فرع في الريف الجنوبي لناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، وبدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الحرية.

ألقى بعدها الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، حكمت الحبيب، كلمة أكد خلالها أن وحدة نضال المكونات في شمال وشرق سوريا كان سبباً في تحقيق العديد من الانتصارات في كافة المجالات.

وأشار إلى اعتناق الشعوب المضطهدة لفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الداعية إلى حرية كافة المكونات والشعوب وتحقيق الديمقراطية والمساوة لهم، مؤكداً على أنها (فلسفة القائد) الحل الوحيد والأفضل لتحقيق الحرية.

وبدروها أوضحت عضوة مجلس ناحية تربه سبيه، فهمية تمو، على أن ميلاد حزب العمال الكردستاني كان انطلاقة جديدة للشعوب المظلومة التي كانت تبحث عمن ينير لها درب النضال من أجل حياة حرة كريمة.

وقالت: "حزب العمال بنضاله كان مقصد جميع الأحرار الذين فضلوا المقاومة والنضال على البقاء تحت نير العبودية".

بعدها ألقى الشاعر قصي الحبيب، قصائد شعرية تتغنى بوحدة الشعوب ونضالهم المشترك لتحقيق الحرية.

ليختتم الاحتفال بعروض غنائية من قبل فرق مركز الثقافة والفن وفرقة الفنان طارق حسين للدبكات الشعبية.

(كروب)

ANHA