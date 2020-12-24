​​​​​​​من عامودا إلى عين عيسى مظاهرات منددة بالهجمات التركية والصمت الدولي

نظّم شبيبة الرقة والطبقة مسيرة جابت أرجاء ناحية عين عيسى، مساندة لمقاومة أهلها وقوات سوريا الديمقراطية المدافعة عنها في وجه هجمات تركيا ومرتزقتها.

وشارك اليوم شبيبة الرقة والطبقة في فعاليات خيمة الاعتصام التي نُصبت بناحية عين عيسى تنديداً بهجمات المحتلّ التركي والتأكيد على المقاومة والتّشبث بالأرض.

واستقبل مؤتمر ستار الذي نظّم فعاليات خيمة الاعتصام خلال الـ 3 أيام ماضية وفود الشبيبة عند مدخل ناحية عين عيسى من الجهة الشّرقية، والذي جاب شوارع وأرجاء ناحية عين عيسى بمسيرة راجلة مساندةً لمقاومة أهالي ناحية عين عيسى وقوات سوريا الديمقراطية.

وردّد المشاركون في المسيرة الشّبابية شعارات تحيّي قوات سوريا الديمقراطية، وتندّد بالمحتل التركي، حاملين معهم أعلام حركة الشبيبة الثوريّة والمرأة الحرّة وقوات سوريا الديمقراطية.

وعند الوصول لخيمة الاعتصام أمام القاعدة الروسية بناحية عين عيسى ألقى دلكش رقة كلمة باسم الشبيبة الثورية بمدينتي الرقة والطبقة ندّد من خلالها بالصّمت الدولي حيال ما تتعرّض له ناحية عين عيسى، مبيّناً أنّ صمتهم هذا دليل على تواطؤهم مع المحتلّ التركي.

ودعا الشبيبة في كافّة مناطق شمال وشرق سوريا للخروج بمظاهرات ومسيرات تنديداً بالهجمات التركية على ناحية عين عيسى.

وأكّد في ختام بيانه على مساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية المدافعة عن أرضهم بقوله "كلُّنا قسد".

وتوجّه بعدها الشبيبة إلى القاعدة الروسية تنديداً بصمتها على ما تتعرّض له الناحية من هجمات دون تحريك ساكن من قبلهم كونهم الضّامن لوقف إطلاق النار.

هذا ومن المقرّر أن يشارك يوم غد مؤتمر ستار بمدينة الطبقة في فعاليات الاعتصام بناحية عين عيسى والتي ستستمرّ حتى الـ 26 من الشهر الجاري بحسب المشرفين عليها.

قامشلو

تحت شعار" لا تراجع عن أرضنا وحريتنا " خرج العشرات من أهالي ناحية عامودا في مقاطعة قامشلو في تظاهرة، تنديدًا بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وعين عيسى بشكل خاص.

نظم مجلس ناحية عامودا بالتنسيق مع مؤتمر ستار تظاهرة شارك فيها العشرات من أهالي الناحية وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وانطلقت التظاهرة من أمام ساحة المرأة الحرة في ناحية عامودا، وجابت الشارع الرئيس للناحية، مع ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة عين عيسى، وتدين الصمت الدولي حيال الهجمات، ورفع لافتات كتب عليها" لا تراجع عن أرضنا وحريتنا،" لا للاحتلال التركي".

وتحولت التظاهرة إلى تجمّع جماهيري في ساحة الشهيد جهاد الواقع وسط الناحية، ثم ألقيت كلمة باسم مجلس ناحية عامودا، من قبل العضوة يسرى درويش التي استنكرت العدوان التركي على ناحية عين عيسى، وقالت:" زاد الاحتلال التركي من هجماته على عين عيسى في الفترة الأخيرة، ونحن أهالي شمال وشرق سوريا نستنكر هذه الهجمات، ونناشد المنظمات الدولية والأطراف الضامنة وقف الهجمات ".

وأكدت يسرى درويش دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية وأضافت:" قسد هي القوة الوحيدة التي تقاوم وتقف في وجه العدوان التركي".

(ه ع/ م ح)

ANHA