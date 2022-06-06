​​​​​​​ممثلية مؤتمر ستار في باشور تزور الاتحاد النسائي الكردستاني

ضم الوفد الزائر ممثلة مؤتمر ستار ليمان شويش، وعضوة الهيئة الإدارية للممثلية سلافا سليمان، وجرى استقبالهما من قبل سكرتيرة الاتحاد النسائي الكردستاني كافية سليمان.

خلال اللقاء، تم الحديث عن المستجدات السياسية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، وآخر التطورات في جنوب كردستان، وشدد الطرفان على أهمية توحيد المواقف السياسية بما يخدم مكتسبات الشعب الكردي.

كما أكدا على أهمية دور المرأة في هذه المرحلة الحساسة، داعيان إلى ضرورة العمل على إيجاد آلية موحدة لصد كل أساليب الإبادة، وتوحيد مواقف النساء ضد الاحتلال، للتمكن من حماية منجزات المرأة في كردستان عامةً.

وجددا تأكيدهما على أنه يجب على المرأة الكردية والنساء في كردستان تجاوز العقبات التي تقف في طريق وحدتهن وتضامنهن.

(س ع)