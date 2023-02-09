​​​​​​​ممثلية الإدارة الذاتية في باشور : شعبنا  تحرك بكل روح وطنية وإنسانية لجمع المساعدة

وأدلت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور كردستان ببيان خلال مؤتمر صحفي في مقرها بالسليمانية وشكرت أبناء باشور على حملات الدعم التي أطلقوها لمساعدة متضرري الزلزال.

وخلال المؤتمر تقدمت ممثلة الإدارة الذاتية في باشور أفين سويد بالعزاء لذوي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت أفين سويد إنه "منذ اللحظة الأولى للزلزال، تجمع شعبنا في إقليم كردستان بشكل أساسي مع مؤسساتهم وأفرادهم بكل روح وطنية لجمع المساعدة وإيصالها إلى متضرري الزلزال، وقالت: "تحركوا بكل روح وطنية وإنسانية".

وشكرت أفين سويد جميع شعب باشور على مساعدتهم وعملهم الجاد لمساعدة ضحايا الزلزال وقالت: "نحن ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نتحمل مسؤولية وصول المساعدات لضحايا الزلزال بطريقة جيدة".

(سـ)