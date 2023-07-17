​​​​​​​ممثل الإدارة الذاتية في لبنان: مستعدون لاستقبال اللاجئين السوريين بإشراف دولي

في تصريح لوكالتنا، كشف ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان، عبد السلام أحمد، أنه التقى وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب، في إطار اللقاءات مع الفعاليات السياسية والثقافية والمجتمعية اللبنانية.

ولفت ممثل الإدارة الذاتية خلال تصريحه، أنه "تم تسليمه مقررات مؤتمر نحو شرق أوسط ديمقراطي - الطريق إلى السلام، الذي عقد في بيروت 13-14 حزيران الفائت، وكذلك مبادرة حل الأزمة السورية من قبل الإدارة الذاتية، التي تضمنت خريطة طريق لحل الأزمة السورية، واستعداد الادارة الذاتية لاستقبال اللاجئين السوري بإشراف دولي".

وأعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، على لسان الرئيس المشترك لدائرة علاقاتها الخارجية، بدران جيا كرد، مبادرة أبدت من خلالها استعدادها لاستقبال اللاجئين، وذلك بعد عمليات الترحيل التي قامت بها السلطات اللبنانية.

وأكدت الإدارة الذاتية أنها مستعدة لاستقبال اللاجئين السوريين الذين يعانون "وضعاً سيئاً للغاية" في لبنان، وأن أبوابها مفتوحة لكل السوريين دون تمييز كواجب إنساني وأخلاقي ووطني.

وأضاف أحمد "تم الطلب من معالي الوزير تشكيل لجنة تنسيق لحل هذا الملف والملفات الأخرى التي تهم الشعبين السوري واللبناني".

وقد رحّب الوزير بالمبادرة وحل مسألة اللاجئين السوريين ومناقشة ذلك في إطار الحكومة، حسب ممثل الإدارة الذاتية في لبنان.

(م ش)