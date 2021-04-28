وضمّ الوفد الزائر ما يقارب عشرين شخصية من ممثّلي العشائر من المكون العربي في كل من الرقة ودير الزور والطبقة، وهذه العشائر هي(عشيرة البو سبيع وعشيرة الوهب وعشيرة النعيم وعشيرة البكارة وعشيرة البريج وعشيرة الحوس).

وهدف ممثلو تلك العشائر من خلال زيارتهم إلى تعزيز وحدة الشعوب بين مكونات المنطقة وتقديم الدعم والمساندة لقوات الأمن الداخلي.

ممثّلو العشائر زاروا بداية، خيمة علاقات العشائر لقوى الأمن الداخلي الواقعة في مدينة قامشلو، ومن ثمّ توجّه الوفد إلى حي طي لزيارة نقاط الأمن الداخليّ فيه والإطلاع على أوضاع الحي واللقاء بأهلها.

وعند وصول الوفد الزائد إلى الحيّ ألقى ممثّل عشيرة البو سبيع زهير عجراوي كلمة باسم الوفد، قال من خلالها: "نحن هنا لتقديم الدّعم المعنويّ، ونحن معكم يداً بيد".

(ه ع/إ)

ANHA