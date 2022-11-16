​​​​​​​مملوكة لإسرائيلي..هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

قال مسؤول دفاعي لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، إن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان تعرضت لهجوم طائرة مسيرة تحمل قنابل، وذلك وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط إن الهجوم وقع مساء الثلاثاء قبالة سواحل عمان، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علنا.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس تيموثي هوكينز لرويترز يوم الأربعاء إن الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية على علم بحادث في خليج عمان يتعلق بسفينة تجارية.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للوكالة ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا.

وكشف المسؤول عن هوية الناقلة بأنها "باسيفيك زيركون" وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير الإسرائيلي عيدان عوفر.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، حامت الشكوك على الفور حول إيران، بحسب أسوشيتد برس.

وانخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظل منذ سنوات في الشرق الأوسط، كما ألقت واشنطن باللوم على إيران في سلسلة هجمات وقعت قبالة سواحل الإمارات عام 2019.

(م ش)