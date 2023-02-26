​​​​​​​مليون و200 ألف ليرة لقاء الكشف على المنازل المتضررة في اللاذقية

طالب مواطنون متضررون من الزلزال في اللاذقية، من وصفوها بالجهات المعنية سواء البلديات أم نقابة المهندسين بتخفيض رسوم استصدار التقارير الخاصة بالكشف عن وضع المنزل المتصدع أو المتضرر وتحديد المنازل التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم، ومراعاة الأوضاع المادية الصعبة التي يمر بها الجميع، حسب صحيفة الوطن المقربة من حكومة دمشق.

وذكر مواطنون أنه يجب تعويض المتضررين من كلفة الترميم أو التدعيم التي باتت عبئاً حقيقياً على أي عائلة خاصة من ذوي الدخل المحدود والذين بالكاد يستطيعون تأمين تكاليف حياتهم المعيشية اليومية، متسائلين عن كيفية تأمين مبالغ مليونية لقاء ترميم أو تدعيم منازلهم؟

ويبلغ رسم إصدار تقرير هندسي من نقابة المهندسين باللاذقية 1.2 مليون ليرة سورية لكل تقرير، وهو ما يفوق قدرة المواطنين الذين أساساً يعيشون أوضاعاً صعبة عقب الزلزال المدمر وتضرر منازلهم جراء ذلك.

وفي السياق برر "رئيس مجلس مدينة جبلة" في حكومة دمشق، أحمد قناديل بأن البلدية لا تطلب من أي مواطن يتقدم بطلب كشف للترميم أي مبالغ مادية أو رسوم مالية، في حين أن تقارير الجملة والكتلة الإنشائية هي حصرياً من نقابة المهندسين".

وأقرت "نقابة المهندسين" في اللاذقية بحكومة دمشق بحسب تصريح "رئيسة شعبة المكاتب الهندسية" زينب الخيّر أنهم "كفرع نقابة لا يمكننا التصرف إلا وفق القانون، وننتظر أن توجد جهة معينة أو النقابة المركزية لتتبنى رفع هذا العبء عن المواطنين"، على حد تعبيرها.

يذكر أن "شعبة المكاتب الهندسية" هي الشعبة المسؤولة عن تصديق التقارير الهندسية المطلوبة؛ لوضع المنازل المتضررة.

ووفقاً لتعميم صادر أول أمس، لرؤساء المجالس المحلية عن إجراءات ترميم الأبنية المتضررة بالزلزال، مشددة فإنه لا يجوز إجراء أي أعمال ترميم أو تدعيم لأي بناء دون الحصول على تقرير خبرة مصدق من فرع نقابة المهندسين يبيّن حالة البناء الإنشائية للأبنية المتضررة وذلك بإشراف هندسي وتحذير من إخفاء أي تشققات أو تصدعات.

(د ع)