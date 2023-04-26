​​​​​​​مليون برميل نفط يهرّب من باشور يومياً

كشف عضو لجنة الطاقة النيابية علي شداد الفارس، عن كميات النفط التي تهرّب من باشور كردستان خلال اليوم الواحد.

وحسب وكالة روج نيوز، أكد علي شداد الفارس في تصريح متلفز أنّ: "حكومة الإقليم تهرّب مليون برميل نفط يومياً، وأن الحكومة الاتحادية ستعيد النظر بعقود نفط الإقليم، وأن لجنة النفط النيابية تجهل حجم إنتاج النفط في الإقليم وشركة سومو لا تعرف كميات النفط المصدرة عبر العجلات، وأن الحكومة تتعامل مع نفط الإقليم على إنه مهرب".

تصدير 400 ألف برميل يومياً

كما أكد أيضاً النائب السابق في برلمان باشور كردستان عبد السلام برواري أنّ "إقليم كردستان يصدّر 400 ألف برميل يومياً، وبسعر بيع 69 دولار للبرميل الواحد، ويصدّر 150 ألف برميل من كركوك بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية".

ويتحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK بمقاليد الحكم في باشور كردستان، وحسب الخبراء، فإن معظم عائدات النفط تدخل في أرصدة العائلة الحاكمة (عائلة البارزاني).

ونشرت صحيفة (ذ أميركان بروسبيكت) أواخر عام 2021 تقريراً لها، تتحدث فيه عن الثروة الطائلة التي تمتلكها عائلة البارزاني في الولايات المتحدة الأميركية، التقرير تحت عنوان (صيدلية كاوبوي.. بقايا الفساد من العراق إلى ميامي).

وأشار التقرير إلى أن مسرور بارزاني الذي يشغل منصب رئيس حكومة باشور كردستان، اشترى عقاراً في ولاية ميامي بقيمة (18 مليون) دولار، وتمتلك عائلة البارزاني عقارات وشركات في الولايات المتحدة الأميركية تقدر قيمتها بـ (مليار و27 مليون دولار) وأنهم جمعوا هذه الثروات من عمليات الفساد وبيع نفط الإقليم.

(أ ب)