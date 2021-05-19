​​​​​​​ملتقى روج آفا للفن التشكيلي يستقبل زواره لليوم الثاني على التوالي

وانطلقت، يوم أمس، المرحلة الثانية من أعمال فعاليات ملتقى روج آفا الثالث للفن التشكيلي ​​​​​في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، تحت شعار "تنوعنا مصدر جمالنا وقوتنا، معًا لنجعل الفن ربيع قلوبنا".

حيث توافد العشرات من أهالي مدينة قامشلو بكافة مكوناتها من الكرد والعرب والسريان وعدد من الفنانين لمشاهدة الأعمال التي أنجزها 128 فنان/ـة من كافة مكونات شمال وشرق سوريا.

وكانت فعاليات الملتقى الأول قد بدأت عام 2016، والثاني عام 2018 في مدينة كوباني، وفي هذا العام انطلقت المرحلة الأولى في مدينة الطبقة وسط إقبال كبير من كافة مكونات وشرائح المجتمع.

فيما تستقبل المرحلة الثانية والتي تمتد من 18 ولغاية 31 أيار الجاري، الزوار في مدينة قامشلو يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

(إ س/م ح)

ANHA