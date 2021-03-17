أقام اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة ملتقى حوارياً تحت شعار "يداً بيد لنحمي مكتسبات ثورة روج آفا" وذلك في ناحية تربه سبيه، وتم فيه مناقشة 3 محاور.

المحور الأول أدير من قبل عضوة الاتحاد روكن سلو وحمل عنوان "مكتسبات ثورة روج آفا" ونوهت روكن في هذا المحور إلى أن ثورة شمال وشرق سوريا حققت مكاسب عظيمة بفضل تضحيات آلاف الشهداء واستطاعت بناء نظام ديمقراطي ومؤسسات مدنية واجتماعية وكان للمرأة الدور الريادي في مكتسبات هذه الثورة .

المحور الثاني ألقاه الأستاذ عدنان بركو تحت عنوان "المخاطر المحدقة بثورة روج آفا" بين فيه أن النظام التركي الاحتلالي من أكبر المخاطر المحدقة بثورة شمال وشرق سوريا كما أن الأنظمة الرجعية في المنطقة لا تتقبل فكرة تحرر الشعوب وقيادتها لمجتمعها لذا تحاربها بكافة السبل كما النظام السوري المتمسك بعقليته القديمة .

أما المحور الثالث فأدير من قبل الأستاذ منهل الخلف بعنوان "الحفاظ على مكتسبات ثورة روج آفا" وأشار فيه إلى أنه طالما هناك مكتسبات وهناك مخاطر فيجب بناء نظام حماية لهذه المكتسبات خصوصاً وأن هذا المشروع بني بدماء آلاف الشهداء .

بعدها فتح باب النقاش أمام الحضور للتعبير عن آرائهم وبينوا من خلال مداخلاتهم أن وحدة المكونات كانت أساس بناء نظام ديمقراطي إلا أن هذا المشروع يتعرض للمخاطر بسبب عدم تقبل الأنظمة الحاكمة للمنطقة له، كما بينوا ضرورة السعي لنيل الاعتراف السياسي بالإدارة الذاتية الديمقراطية.

(ر ر/ل)

ANHA