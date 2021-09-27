​​​​​​​ملتقى الحوار الليبي يطالب الأمم المتحدة بجلسة طارئة .. إجراء الانتخابات مهدد

وشدد 46 عضواً من الملتقى الحوار السياسي الليبي في رسالة إلى المبعوث الأممي، يان كوبيش، على تمسكهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد سابقاً 24 كانون الأول/ ديسمبر، محذرين من "وجود تطورات خطيرة قد تعيق إجراءها".

كما دعوا إلى عقد جلسة داخل أو خارج ليبيا لمعالجة ما يهدد خريطة الطريق الأممية والتصدي لمخاطر انهيار العملية السياسية.

في حين أوضحت إلهام سعودي، إحدى عضوات الملتقى، في تغريدة على حسابها على تويتر، اليوم الاثنين، أن تلك الرسالة تشكل ثالث طلب موجه في الفترة الأخيرة إلى كوبيش، الذي لم يرد حتى الساعة أو يحدد موعداً لمناقشة الأمر.

ويأتي هذا القلق على مصير هذا الاستحقاق الانتخابي الهام مع ارتفاع حدة الخلافات مؤخراً بين البرلمان من جهة، والحكومة والمجلس الأعلى من جهة أخرى، ما دفع العديد من الدول الغربية، فضلاً عن الأمم المتحدة إلى التأكيد على ضرورة إجرائه في موعده المقرر مسبقاً.

ويذكر أن إجراء الانتخابات تم التوافق عليه ضمن خريطة طريق وضعها العام الماضي (2020) منتدى الحوار السياسي، الذي عقدته الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عشر سنوات، إلا أن الخلافات حول هذا الملف لا تزال تهدد عملية السلام.

وإلى جانب تحديد موعد للانتخابات، أنتجت خريطة الطريق المدعومة أممياً هذه إدارة انتقالية جديدة لتتولى زمام الأمور من الحكومات المتنافسة التي ظهرت في طرابلس وبنغازي خلال الحرب الأهلية.

إلا أن إقدام البرلمان الأسبوع الماضي على سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، رسم العديد من المخاوف محليّاً ودوليّاً حول مصير هذا الاستحقاق.

(د ع)