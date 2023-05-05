​​​​​​​ملاي جزيري هو موضوع مهرجان أوصمان صبري لهذا العام

يستعد ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا وبالتعاون مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة لعقد الدورة السابعة لمهرجان أوصمان صبري للأدب، وأعلنت اللجنة التحضيرية للمهرجان عن شروط المشاركة في المسابقة.

إذ يُقام المهرجان على مستوى كردستان وشمال وشرق سوريا، ومسابقة المهرجان مخصصة فقط للقصائد، حيث يحق لكل شاعرٍ المشاركة بقصيدةٍ واحدة، ويُشترط ألا يكون المشارك دون الـ 18 عاماً من العمر، وأن تكون القصيدة بإحدى اللغات الثلاث؛ الكردية، العربية والسريانية وألا تكون منشورةً سابقاً.

وفتح باب استقبال الطلبات في 13 تشرين الأول عام 2022.

ويمكن للراغبين التقدم للمسابقة عبر إرسال قصائدهم على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

أو التواصل على الواتس اب عبر الرقم (00963) 937465219.

وتُقبل المشاركات حتى الأول من أيلول القادم.

هذا ويُقام المهرجان السنوي في 11 تشرين الأول من كل عام؛ لكنه سيُقام هذا العام في الأول من تشرين الثاني.

وفي هذا السياق، كشفت المتحدثة باسم ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، ناريمان عفدكي أنه تم تأجيل موعد إقامة المهرجان بسبب تزامنه مع ذكرى احتلال سري كانيه (9 تشرين الأول) وذكرى استشهاد الأمينة العامة السابقة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف (12 تشرين الأول).

وسيكون موضوع مسابقة الدورة السابعة لمهرجان أوصمان صبري للأدب، الشاعر والكاتب الكردي "ملا جزيري".

وعن هذا قالت ناريمان عفدكي إن بعض الأطراف في باكور كردستان وتركيا تعد تقارير وأبحاث مضللة عن ملا جزيري وفي مساعٍ لإنكار كرديته ولهذا فقد جعلوا عام 2023 في روج آفاي كردستان عاماً لملا جزيري.

وعاش الشاعر ملا جزيري من ناحية جزيرة بوتان في شرنَخ من عام 1570 إلى عام 1649.

القصائد الفائرة في المهرجان

هذا وستُقام للمشاركين الفائزين بالمهرجان حفلات توقيع، وستُطبع قصائدهم وتنشر باسم "منشورات مهرجان أوصمان صبري" وهذه خطوة نحو بناء مكتبة تحمل اسم أوصمان صبري.

وأشارت ناريمان عفدكي إلى أن هناك ثلاث مستويات للجوائز هذا العام، إذ يتلقى الشاعر/ة الفائز بالمستوى الأول جائزةً مالية بالإضافة إلى مجموعةٍ من الكتب، فيما يتلقى الفائزان بالمستويين الثاني والثالث، مجموعةً من الكتب، وقالت: "يعتمد التقييم على مستوى القصائد، ويمكن إلغاء المسابقة أيضاً في حال لم تكن القصائد بالمستوى المطلوب".

وختاماً، كشفت ناريمان عفدكي أن الدورة السابعة لمهرجان أوصمان صبري للأدب ستُقام في قامشلو، لكنهم لم يحددوا بعد برنامجه.

(ر)

ANHA