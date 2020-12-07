​​​​​​​ملا نواف: الحماية الذاتية أهم من الماء والخبز

وأعاد ملا نواف إلى الأذهان الأسس التاريخية للحماية الذاتية: "منذ بداية اتجاه البشرية من أفريقيا نحو جبال زاغروس بنت نفسها على مبداً (الحماية الذاتية) وذلك بحماية أنفسهم من الحيوانات المتوحشة في الكهوف"، مضيفًا " لهذا، فالحماية الذاتية تعود أصولها وضرورتها إلى العصر الحجري وإلى يومنا هذا، وهي ظاهرة إنسانية".

ولفت ملا نواف إلى أن معظم المجتمعات تعرضت للإبادة والصهر عبر التاريخ، وتابع" العصور السومرية مرتّ بالعديد من الالآم والإبادة، ولعدم تكرار هذه الالآم اتخذوا مبدأ الحماية الذاتية أساساً لهم".

'الحماية الأكثر أهمية هي حماية القيم والمبادئ الانسانية '

وشدد ملا نواف على أن "الحماية الأكثر أهمية هي حماية القيم والمبادئ الانسانية، لأن الإنسان إذا لم يتمكن حماية هذه القيم، فإنه لن يتمكن من حماية المكتسبات الأخرى مثل الثقافة واللغة من هجمات العدو"، مؤكدًا أن "المجتمع الذي لا يحمي ثقافته وتاريخه بنفسه فإنه يخسر لغته ووجوده أيضًا".

وفيما يتعلق بالشعب الكردي والحماية الذاتية، قال عضو اتحاد المثقفين في الجزيرة "الشعب الكردي دخل في ضعف الحماية الذاتية نتيجة تعرض ثقافته وتاريخه ولغته للنهب، ووصل إلى مرحلة حماية ثقافة الشعوب الأخرى ونسيان ثقافته، ونتيجة لهذا نعاني من ذلك الضعف إلى هذا اليوم، لأن الحماية الذاتية والثقافية هي القاعدة الأساسية في حماية مصير الإنسانية كافة".

ودعا ملا نواف مكونات شمال وشرق سوريا إلى الاعتماد على نفسها وتأمين حمايتها بالاعتماد على قواها الذاتية.

'الحماية الذاتية طوق النجاة'

وذكّر ملا نواف بالمكتسبات "التي حققتها مكونات شمال وشرق سوريا بفضل دماء الشهداء، بأنها مكتسبات تاريخية ومصيرية، وواجب على كافة الشعوب في شمال وشرق سوريا حماية مكتسباتها القيّمة، لأنها إذا لم تحمِ نفسها ومكتسباتها فسيعود بها الزمن إلى ما قبل عام 2011 ".

وحذّر ملا نواف مكونات شمال وشرق سوريا من سياسات تركيا الخبيثة، وقال "من سلوكيات الدولة التركية منذ التاريخ وإلى الوقت الراهن، أنها قبل احتلال الأراضي عسكريًّا تحتلها نفسيًّا وفكريًّا، ولكن بارتباط مكونات وشعوب شمال وشرق سوريا لن تستطيع الدولة التركية احتلال مناطقنا، لا من الناحية العسكرية ولا الفكرية ولا السياسية".

ودعا ملا نواف" كل مثقف في هذه المرحلة الحساسة إلى أن يحث الشعب على أهمية الحماية وضرورتها في ظل ما تتعرض له المنطقة من هجمات من قبل الاحتلال التركي، فالحماية الذاتية أهم من الماء والطعام ".

(م ح)

ANHA