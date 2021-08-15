​​​​​​​مكونات تربه سبيه وجل اغا تحي ذكرى قفزة 15 اب

بمناسبة الذكرى السنوية لقفزة 15 اب احيا العشرات من مكونات ناحية تربه سبيه في حفلة جماهيرية نظمت بهذه المناسبة امام بلدية الشعب جنوب غرب الناحية واكد المشاركون ان قفزة 15 اب كانت بداية لطريق النصر والتحرير.

الحفل الجماهيري بدأ بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء بعدها تقدمت شبيبة الناحية مسيرة مضيئة بالمشاعل بهذه المناسبة وبدوره القى عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي سليمان عرب كلمة اشار من خلالها ان قفزة 15 اب كانت نقلة نوعية في تاريخ مكونات المنطقة ضد الفاشية والرأسمالية الاستعمارية.

كما ونوه سليمان عرب الى ان الانتصارات التي تحققت وما زالت مستمرة حتى اليوم جاءت بفضل تضحيات الاف الشهداء واليوم وبهذه المناسبة العظيمة نجدد عهدنا للشهداء بمواصلة الاهداف التي استشهدوا من اجلها.

وبدورها القت الادارية في مؤتمر ستار بشرى حسين كلمة بينت من خلالها الى ان قفزة 15 اب كانت نقلة نوعية للمرأة حيث اخذت مكانتها في المجتمع واستطاعت تحقيق مكاسب كبيرة وعلى كافة الاصعدة.

واستمر الحفل بتقديم فرقة الشهيد ريوان للرقص الفلكلوري التابع لمركز هيزل للثقافة والفن بعض من عروض الرقص وبدوره القى الفنان الكردي علي منصور من عامودا بعض من اغانيه واختتم الحفل بعقد الاهالي لحلقات الدبكة.

وفي ناحية جل اغا اقام الاهالي حفلة جماهيرية في صالة ومسبح روج افا شمال شرق الناحية شارك فيها المئات من اهالي الناحية.

حيث بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء بعدها باسم مجلس الناحية القى الاداري في المجلس فيصل محمد كلمة نوه من خلالها الى ان قفزة 15 اب باتت رمزا للحرية والنضال .

وباسم مؤتمر ستار القت الادارية في المؤتمر اماني الشيخي كلمة باركت من خلالها قفزة 15 اب على كافة شعوب المنطقة واكدت ان الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة اليوم جاءت بفضل التضحيات التي قدمها الرفيق عكيد ورفاقه على طريق الحرية.

واختتم الحفل بعقد الاهالي حلقات الدبكة على نغمات الاغاني الفلكلورية لمكونات الناحية.

(كروبل)

ANHA