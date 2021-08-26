​​​​​​​مكونات تل تمر: الهجمات التركية استكمال لهجمات داعش وعلى المجتمع الدولي التدخل

وتجمع صباح اليوم العشرات من أهالي ناحية تل تمر بكافة مكوناتها بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الشعب الآشوري، والأحزاب السياسية أمام دوار الكهرباء للتنديد بهجمات الاحتلال على قرى ناحية تل تمر وقرى الآشوريين.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره الأهالي بهذا الصدد من قبل رئيس مجلس الشعب الآشوري في إقليم الجزيرة الياس عنتر الياس.

وجاء في مستهل البيان " نحن كمكونات منطقة تل تمر" آشور، كرد، عرب" ندين ونستنكر الهجمات البربرية التي يشنها الاحتلال التركي ومرتزقته، على منطقة تل تمر والقرى الآشورية على ضفاف نهر الخابور، بكافة الأسلحة الثقيلة والمتطورة التي عجزت عنها داعش وأخواتها في القضاء على إرادة شعوب المنطقة، والآن الدولة التركية المحتلة تقوم بهذا الدور لإكمال سيناريو داعش".

وأضاف البيان "نحن كشعوب المنطقة بكافة المكونات نساند قواتنا العسكرية على كافة الجبهات، من قوات مجلس تل تمر العسكري، وقوات حرس الخابور الآشوري، والمجلس العسكري السرياني، كما نطالب كافة الدول المعنية بحل القضية في سوريا عامةً وشمال وشرق سوريا خاصةَ، بالتدخل بشكلٍ عاجل لعدم حدوث أي مجازر على يد دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، والقيام بدورها الإنساني والأخلاقي لحل هذه الأزمة".

وشدد الأهالي في ختام بيانهم على "الصمود على أرضهم وأرض أجدادهم وعدم التخلي عن شبر من أرضهم".

(ك)

ANHA