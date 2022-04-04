​​​​​​​مكونات إقليم الجزيرة تشارك في احتفالية ضخمة بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان

بمناسبة 4 نيسان/أبريل، ميلاد القائد عبد الله أوجلان، نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الجزيرة، اليوم احتفالية تحت شعار "حان وقت حرية القائد عبدالله أوجلان"، وذلك على أرض ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو.

يشارك فيها المئات من مكونات إقليم الجزيرة من (الكرد، العرب، السريان، الأرمن، الآشور)، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية، وممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة.

فيما زينت ساحة ملعب شهداء 12 آذار، بصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة، حزب العمال الكردستاني بالإضافة إلى تعليق لافتات كتبت عليها "الشبيبة فدائية القائد عبد الله أوجلان، في عام النصر هلموا لمعركة الحرية".

وبحسب اللجنة التحضيرية، فإن برنامج الاحتفالية يتضمن إلقاء كلمة باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا، من قبل تولهلدان زردشت، وتقديم عدة فقرات غنائية من قبل (فرقة تولهلدان الموسيقية، فرقة زيلان، فرقة ستيرا زيرين، فرقة بوطان، والفنان باران دلبهار).

بالإضافة إلى عرض دبكات تراثية وفلكلورية لفرقة الشهيد ولات.

(س أ/آ)

ANHA