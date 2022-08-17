​​​​​​​مكونات مقاطعة قامشلو تقدم واجب العزاء لذوي الشهيد رياض عساف

توجّه المئات من الأهالي إلى خيمة العزاء التي نصبت أمام منزل ذوي الشهيد رياض أحمد عساف، في منطقة الإنعاش (حي الغمر) جنوب غرب ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي، قهرمان حمي، كلمة أشار خلالها إلى ضرورة تصعيد النضال أمام تصاعد حدة الهجمات التركية من قبل جميع مكونات شمال وشرق سوريا والتيقظ لسياسات ترهيب الأهالي الهادفة لإفراغ المنطقة.

من جهته، أشاد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محي الدين خيركي، بدور الأهالي ومساندتهم للقوات العسكرية لحماية المنطقة من هجمات الاحتلال التركي. وعاهد "إننا في قوات سوريا الديمقراطية سنكون الحماة لشعبنا لينعم بالحرية وتحقيق سوريا تعددية لامركزية".

بدورها، بيّنت الإدارية في مؤتمر ستار في جل آغا، سمر الحسين، أن الدولة التركية وحلفاءها يهابون إرادة المرأة الحرة لذلك يستهدفونها لكسر إرادتها، وشددت "الهجمات لن تكسر إرادة المرأة وسنستمر في المقاومة حتى تحقيق النصر لشعوب شمال وشرق سوريا".

بعدها قرئت وثيقة الشهادة وسلمت لذوي الشهيد، ليلقي بعدها عم الشهيد رياض، حسين عساف، كلمة شكر فيها كل من شارك في مراسم العزاء. وعاهد بالاستمرار في النضال حتى تحقيق النصر.

واختتمت مراسم العزاء بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء.

(آ)

ANHA