​​​​​​​مكونات إقليم الجزيرة في ذكرى مجزرة باريس: سننتقم لشهيداتنا وشهدائنا

في الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة باريس الأولى، خرج اليوم الإثنين، الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة في مدينة الحسكة التابعة لمقاطعة الحسكة ونواحي مقاطعة قامشلو (عامودا، تربه سبيه، تل حميس، جل آغا، وكركي لكي) بكردها وعربها وسريانها، في سلسلة مظاهرات تحت شعار "بروح نضال سارة وأفين سنقضي على القتلة والمجرمين".

عامودا

في ناحية عامودا، نظم مؤتمر ستار مظاهرة منددة بمجزرتي باريس الأولى والثانية بمشاركة المئات من النساء في الناحية وأعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، واتحاد المعلمين ومجلس عوائل الشهداء.

انطلقت المظاهرة من ساحة الشهيد جهاد وسط الناحية، بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء كـ "الشهداء لا يموتون", وتحيي نضال المرأة كـ "المرأة الحياة الحرة Jin, Jiyan, Azadî"، و" لا لاستهداف المرأة في باريس"، بالإضافة إلى رفع صور القائد أوجلان وصور العشرات من المناضلات اللواتي استشهدن بهجمات دولة الاحتلال التركي، وصور شهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية.

كما رفع المشاركون يافطات كتب عليها "الاحتلال عنف، بمقاومة هفرين سنحطم الاحتلال والفاشية"، و"بروح مقاومة ساكينة وهفرين سنحطم الفاشية والاحتلال"، و"المرأة هي الحياة، لا تقتلوا الحياة"، "كل امرأة عالم، فحافظوا على عالمكم".

عند وصول المشاركين إلى ساحة المرأة الحرة، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، منور خالد، استذكرت من خلالها المناضلات اللواتي طالتهن يد الغدر من قبل الفاشية التركية واستخباراتها، في قلب العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت "اجتمعنا اليوم لحماية إرادتنا ووجودنا في ظل ما يشهده العالم من سياسات وهجمات ضد المرأة على يد الذهنية الذكورية"، مؤكدة أن المرأة التي تسلحت بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان لن تستطيع أي قوة في العالم النيل منها.

تربه سبيه

في السياق نفسه، خرج المئات من مكونات ناحية تربه سبيه من كرد وعرب وسريان في مظاهرة حاشدة استنكاراً للمجزرتين.

المظاهرة انطلقت من أمام مجلس عوائل الشهداء غرب الناحية، وسط رفع صور شهيدات وشهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية، وترديد الشعارات التي تندد بسياسات الإبادة ضد الكرد والنساء الكرديات على وجه الخصوص.

وتوقفت المظاهرة لدى مركز هيزل للثقافة والفن في نهاية السوق المركزي، وهناك ألقت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، أفين باشو، كلمة أوضحت من خلالها أن سياسات الإبادة ضد الكرد والمكونات الأخرى في كردستان بدأت مع المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

وطالبت أفين السلطات الفرنسية ودول الاتحاد الأوروبي بكشف ملابسات مجزرتي باريس الأولى والثانية، وقالت: "صمتهم أدى إلى ارتكاب الميت التركي المزيد من المجازر بحق الكرد".

وتعهدت بمواصلة النضال والمقاومة حتى دحر الاحتلال وتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً.

تل حميس

في ناحية تل حميس، رفع المشاركون في المظاهرة التي انطلقت من أمام مبنى الترافيك الواقع شرق الناحية، أعلام حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، وصور شهيدات وشهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية.

وردد المشاركون شعارات "تحيا مقاومة الشعوب"، و"المقاومة حياة"، و"الشهداء أحياء لا يموتون".

بعد وصول المشاركين إلى دوار "النيابة العامة" توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس، خضر الحاج، استذكر فيها كل شهداء الحرية في شخص شهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية.

وأكد أن "المناضلة ساكينة جانسيز استطاعت تحقيق التوازن بين رفض الخضوع وعدم الاستكانة للعادات والتقاليد البالية بل حافظت على القيم المقدسة، لذلك نعاهد بمواصلة السير على نهجها والرفيقات اللواتي سطرن أروع ملاحم الفداء حتى تحقيق الحرية لكل الشعوب من الاستبداد والظلم".

بدوره استنكر الإداري في لجنة الشباب والرياضة بناحية تل حميس، عطا الله السبع، المجازر التي تستهدف النساء، وفي مقدمتها مجزرة باريس الأولى التي يصادف اليوم ذكراها العاشرة، والتي أدت "لاستشهاد مناضلة من مؤسسي حزب العمال الكردستاني والقيادية في حركة المرأة الحرة التي كانت السباقة دائماً في النضال من أجل حرية شعبها، وأصبحت مثالاً يحتذى به في العالم أجمع". لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة.

جل آغا

في ناحية جل آغا أيضاً نظم مؤتمر ستار مظاهرة منددة بالمجزرتين، شارك فيها المئات من أهالي الناحية والبلدات والقرى التابعة لها وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية ومجلس عوائل الشهداء.

انطلق المشاركون من ساحة الشهيد معصوم الواقعة وسط الناحية، حاملين صور شهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية (ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان، أفين كوي، مير برور، عبد الرحمن كزل)، وأعلام مؤتمر ستار وصور القائد عبد الله أوجلان، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "لا للمجازر"، و "لا للإبادة"، بالإضافة إلى ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة شهداء وشهيدات الحرية.

لدى وصول المظاهرة إلى دوار "الدالة" الواقعة في الجهة الغربية من الناحية عادت أدراجها لتقف عند نقطة الانطلاقة في ساحة الشهيد معصوم، ليتوقف هناك المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة من قبل الإدارية في المجمع التربوي للناحية، نزهة سيف الدين، أكدت من خلالها أن الاحتلال التركي يحاول النيل من ثورة المرأة عبر استهدافه للرياديات والمناضلات اللواتي لعبن دوراً فعالاً في ضمان حرية المرأة.

مؤكدة أن الحكومة الفرنسية شريكة في مجزرتي باريس الأولى والثانية، داعية إلى محاسبة مرتكبي المجزرتين، وتابعت: "لن تتمكن الدولة التركية وأجهزتها الاستخباراتية النيل من إرادتنا، لأننا بكل شهيد نجدد عهد الانتقام والنضال".

من جانبه، استنكر عضو هيئة الأعيان والعشائر في شمال وشرق سوريا، الشيخ راغب الفارس الجرائم بحق المناضلين الكرد، وقال: "شهداء مجزرتي باريس الأولى والثانية أصبحوا راية لتطوير وبناء مجتمع حر مبني على العدالة والمساواة ودرباً لنشر نهج المرأة الحرة في جميع أنحاء العالم".

وشدد الفارس على ضرورة تكاتف كل مكونات شمال وشرق سوريا في وجه الهجمات التي تستهدف إرادة الشعوب، وأضاف: "شهدائنا هم ضمان نضالنا لتحقيق أهداف ثورتنا، وبدمائهم الطاهرة سنفشل جميع مخططات التي تستهدف ثورتنا ومشروع القائد آبو".

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي شهداء الحرية.

كركي لكي

في ناحية كركي لكي شارك المئات من الأهالي في المظاهرة التي انطلقت من ساحة الشهيد خبات ديرك، وسط ترديد الهتافات التي تحيي نضال ومقاومة المرأة الكردية.

ووقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وسط الناحية، من ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار، ريحان تمو، كلمة أكدت فيها أن شعوب شمال وشرق سوريا تستمدون إرادتها من فكر وفلسفة القائد أوجلان والشهداء، وأضافت: "استشهاد المناضلة ساكينة جانسيز ورفيقاتها دفع الآلاف من النساء في الشرق الاوسط لتصعيد روح الكفاح".

لتنتهي المظاهرة بترديد شعار "المرأة، الحياة، الحرية Jin, Jiyan, Azadî".

الحسكة

في السياق، خرجت مكونات مقاطعة الحسكة في مظاهرة حاشدة، تنديداً بمجزرتي باريس الأولى والثانية، والتي انطلقت من أمام دوار الشهيدة آرين ميركان في حي المشيرفة صوب ساحة الشهيد دليل في حي الناصرة.

رفع المشاركون صور شهيدات المجزرتين، وصور القائد أوجلان، ويافطات كتب عليها "اغتيال المناضلات الثلاث هو اغتيال لكل امرأة مناضلة في العالم، بروح نضال سارة وأفين سنضمن حرية المرأة"، وسط ترديدهن شعارات "لا لاغتيال النساء، لا لكسر إرادة المرأة الحرة"، "المرأة، الحياة، الحرية".

ولدى وصولهم إلى ساحة الشهيد دليل وقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم استذكرت عضوة منسقية مؤتمر ستار ريحان لوقو، شهيدات مجزرة باريس الأولى واستنكرت صمت القوى الدولية حيال المجازر التي ترتكب بحق النساء اللواتي يناضلن من أجل نيل حريتهن والحصول على حقوقهن في جميع أنحاء العالم.

من جانبه أكد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية الهول عمار الموسى، أن "المؤامرات التي تحاك ضد النساء، هدفها كسر إرادتهن الحرة"، مطالباً القوى الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال التركي الفاشية ومرتزقتها حيال الجرائم التي ترتكبها بحق الشعوب.

لتختتم المظاهرة بترديد شعارات التي تحيي مقاومة القائد أوجلان في إمرالي والمرأة.

(كروب/ س ر)

ANHA