​​​​​​​مكونات ديرك تتوافد إلى خيمة الاعتصام وتؤكد: سنستمر حتى تسليم جثامين الشهداء لذويهم

توافد أهالي ديرك وكلدانيو قرية خانكي إلى معبر سيمالكا للتضامن مع المعتصمين في خيمة الاعتصام والتي دخلت شهرها الرابع للمطالبة باستلام جثامين الشهداء التي لاتزال بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني الرافض لتسليمها.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت عضوة مجلس الكوجرات من المكون الكلداني نهرو مراد كلمة وقالت: " إن وقفتنا اليوم تحت خيمة الشرف والكرامة للتضامن مع ذوي الشهداء في المطالبة باستلام جثامين الشهداء الذين استشهدوا في خليفان".

وأوضحت نهرو أنه كان من المفروض أن تستجيب حكومة باشور كردستان لمطالب المعتصمين بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، بدلاً من إغلاق المعابر الإنسانية، التي كانت ممراً للحالات الإنسانية".

وأكدت نهرو "بأن اعتصامهم مستمر حتى استلام جثامين الشهداء وتسليمهم إلى ذويهم، ولا يمكن إنهاء الاعتصام حتى تحقيق مطالب عوائل الشهداء ولو استمرت لسنوات".

(ع ع/ل)

ANHA