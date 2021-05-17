​​​​​​​مكونات الجزيرة: وحدة الشعوب كفيلة بصد هجمات الاحتلال

تواصل دولة الاحتلال التركي مساعيها وجرائمها الرامية إلى إبادة شعوب المنطقة. حيث تشن منذ سنوات هجمات متواصلة على مناطق شمال وشرق سوريا ومارست مختلف جرائم السلب النهب والقتل، ومؤخرًا عمدت إلى حبس مياه نهر الفرات.

كما يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته على مناطق الدفاع المشروع بشكل وحشي وصل إلى حد استخدام الأسلحة الكيماوية.

أهالي إقليم الجزيرة عبّروا عن استيائهم من سياسات وجرائم دولة الاحتلال التركية وأكدوا على ضرورة تعزيز أخوة الشعوب.

'الدولة التركية تحبس مياه الفرات وتساهم في تعزيز قوة داعش'

كلوديا يونان من المكون السرياني، قالت إن دولة الاحتلال التركية تسعى إلى احتلال مناطق شمال وشرق سوريا والقضاء على المكتسبات التي حققتها شعوب المنطقة، وأضاف بهذا الصدد: "نحن نطالب جميع مكونات المنطقة بالتصدي للهجمات الاحتلالية التي تشنها الدولة التركية وإيقاف هذه الهجمات".

كلوديا يونان قالت إن الدولة التركية تضيف إلى جرائمها حبس مياه نهر الفرات: "إنها تعمل على تعزيز قوة داعش في مناطقنا، وترتكب مختلف الجرائم من أجل إجبار شعبنا على النزوح من المنطقة، وتهجير جميع شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا".

'يسعون من خلال جرائمهم إلى القضاء على مكتسبات شعوب المنطقة'

محمد أحمد من أبناء المكون الكردي قال إن دولة الاحتلال التركية تسعى على الدوام إلى بث الفتنة والتفرقة بين الشعوب بهدف القضاء عليها، وأضاف: "وأمثلة هذه الهجمات بدأت مع بداية الثورة السورية، حيث تدخلت الدولة التركية في الشأن السوري ودعمت القوات والمجموعات المرتزقة. وبهذا الشكل شنت هجماتها على العديد من المناطق السورية".

وأضاف أيضًا "وفيما بعد أقدمت على استخدام المجموعات المرتزقة في العديد من المناطق الأخرى مثل أذربيجان وليبيا وغيرها".

ونوّه أحمد إلى أن الدولة التركية المحتلة تهاجم على المناطق ذات الغالبية الكردية، وترتكب في تلك المناطق مختلف الجرائم اللاأخلاقية: "الهدف من كل هذه الهجمات هو تهجير الشعب من مناطقه، بهدف إجراء التغيير الديمغرافي والقضاء على مكتسبات الشعب".

'هناك ترابط وثيق بين مكونات المنطقة'

ونوّه أحمد إلى أن دولة الاحتلال التركية بعد أن احتلت مناطق شمال وشرق سوريا أقدمت على تنفيذ سياسة السلب والنهب، حيث نهبت الآثار، وسعت إلى بث الفتنة بين مكونات المنطقة، وقال أيضًا "إلا أن شعوب المنطقة بجميع مكوناتها أدركت حقيقة هذه السياسات، وتكاتفت وتصدت للدولة التركية".

محمد أحمد دعا جميع مكونات المنطقة إلى توحيد صفوفها والتكاتف والتعاضد من أجل التصدي لهجمات الاحتلال التركي، وقال إن وحدة شعوب المنطقة كفيلة بدحر هجمات الاحتلال، وأنهى حديثه بالقول: "هناك ترابط وثيق بين مكونات المنطقة".

عائشة إدريس من المكون العربي، قالت إن مكونات المنطقة لن تسلم أراضيها لدولة الاحتلال التركية، وقالت أيضًا "جميع مكونات المنطقة يد واحدة".

(ك)

ANHA