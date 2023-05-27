​​​​​​​مكتبة أمارة مقصد طلبة العلم والمعرفة

يعدّ ميدان الأدب أحد أبرز ميادين ثورة روج آفا، فمع انطلاق الثورة؛ تطورت النشاطات الأدبية وازدهرت المطبوعات، ونظّم العديد من الكتاب الذين لم تُتح لهم فرصة طباعة ونشر كتاباتهم ونتاجاتهم الأدبية، أنفسهم في المؤسسات المعنية بهذا الصدد، وقدموا نتاجاتٍ ومؤلفاتٍ قيّمة ولعبوا دوراً في كتابة تاريخ الثورة.

أُقيمت العديد من الفعاليات والأنشطة الأدبية خلال سنوات الثورة؛ بهدف تعزيز ثقافة المطالعة والحفاظ على اللغة الأم وتطوير الأدب الكردي، كما افتُتحت العديد من دور النشر والمكتبات.

مكتبة للثورة

افتُتحت مكتبة أمارة في شهر تشرين الثاني عام 2018، وتعتبر أول مكتبة الثورة، وتحوي 15 ألف كتاب متنوع، لكتّاب من شمال وشرق سوريا وأجزاء كردستان الأخرى ودمشق ومصر.

وتضم المكتبة كتباً مؤلّفة بلهجات اللغة الكردية المختلفة، واللغة العربية والإنجليزية والتركية، وتشكل مقصداً لطلبة العلم والجامعات.

وهي ليست مكاناً للمطالعة والبحث فقط، بل تحوّلت إلى مكان للتبادل الفكري، حيث يلتقي فيها المثقفون والأدباء وطلبة المعرفة والعلم ويتبادلون الآراء والأفكار، كما تشكل رافداً لباقي المكتبات في المنطقة، حيث تمدها بالكتب المتنوعة.

تنمية ثقافة المطالعة

سليم عباس، أحد العاملين في مكتبة أمارة، تحدث لوكالتنا، وأوضح أن هدفهم الرئيس هو تعزيز ثقافة المطالعة، وتابع: "نسعى إلى تنمية وتعزيز ثقافة المطالعة في المجتمع، لا سيما لدى الشباب".

وكشف عباس أن المكتبة تحوي كتباً ومؤلفات عديدة ومتنوعة، وقال: "بالطبع نستورد عند الحاجة، لكن معظم الكتب أُعدت في المنطقة".

وأشار عباس إلى أنهم يستوردون العديد من الكتب من باكور وباشور كردستان، ويواجهون بعض الصعوبات الآن، ونوّه: "لم نستورد الكتب منذ فترة، بسبب إغلاق المعابر الحدودية، فكثيراً ما تخلق حكومة باشور العقبات".

(ر)

ANHA