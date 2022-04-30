​​​​​​​مكتب تجمع نساء زنوبيا في دير الزور يدين هجمات الاحتلال التركي ومجزرة حي التضامن

أدلى مكتب تجمع نساء زنوبيا بمنطقة الكسرة في دير الزور، ببيان إلى الرأي العام، بصدد هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ومجزرة حي التضامن التي ارتكبها عناصر قوات حكومة دمشق في دمشق.

بيان التجمع أدان، بحضور عدد من عضواتها وممثلات المرأة في دير الزور، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ومجزرة حي التضامن، وقال: "لقد أدخلت الأزمة السورية السوريين في نفق مظلم من العنف لم يشهد له العالم مثيلاً في القرن الحالي، ليصبح الشعب السوري ضحية صراع على السلطة، مما تسبب بارتكاب مجازر يندى لها جبين الإنسانية، ومنها المشاهد المصورة التي خرجت مؤخراً إلى العلن، لمجزرة صدمت العالم".

وانتقد مكتب تجمع نساء زنوبيا في بيانه الذي قرئ من قبل عضوة مكتب التجمع عائشة الأحمد، الصمت الدولي جراء ما تشهده شمال وشرق سوريا من قصف مستمر، متسائلاً؛ أين الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان من ذلك؟

وعاهد مكتب التجمع، الشهداء الأبرار بالسير على خطاهم وتحرير المناطق المحتلة من الاحتلال التركي.

وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت قبل أيام تسجيلاً مصوراً لمجزرة في حي التضامن جنوب دمشق، راح ضحيتها العشرات قتلاً وحرقاً على يد عناصر قوات حكومة دمشق في عام 2013.

(ع ع/ي م)

ANHA