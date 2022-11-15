​​​​​​​مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة ينظم مبادرة طوعية لجني محصول الزيتون

تأتي المبادرة ضمن برنامج الفعاليات التي أطلقها تجمع نساء زنوبيا، مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25 تشرين الثاني الجاري.

واستهدفت المبادرة، مشروعاً يتبع لمكتب اقتصاد المرأة في قرية زور الصفصاف في الريف الشرقي للطبقة، والذي يحوي 208 شجرة زيتون.

وشاركت في المبادرة عشرات النساء من القرية، وممثلات عن المؤسسات المدنية ومكتب تجمع نساء زنوبيا.

وعن أهداف المبادرة والعمل التطوعي، قالت الناطقة باسم مكتب اقتصاد المرأة في تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، دلّة الغرب، "هدفنا من الحملة هو تعزيز روح التعاون بين جميع النساء، ونشر ثقافة العمل التطوعي، وتعريف المجتمع بمفهوم اقتصاد المرأة وآلية عمله".

وأضافت دلّة "لدينا عدة مشاريع زراعية عدة نستفيد من محصولها كالزيتون والفليفلة والملوخية، وتباع منتوجاتها في الأسواق عن طريق مشروع "بيت المونة" التابع لمكتب اقتصاد المرأة".

وأكدت دلة "أن جميع مشاريع المكتب؛ تهدف لدعم اقتصاد المرأة في المنطقة، وتأمين فرص العمل لليد العاملة، وتحقيق اكتفائها الذاتي في جميع مجالات الحياة".

(ع ص/ي م)

ANHA