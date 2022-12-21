​​​​​​​مكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة يعقد اجتماعه السنوي

وحضر الاجتماع، عضوات من تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، ومجلس المرأة السورية، ومكاتب المرأة في مجلس الرقة المدني، والمؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية في المدينة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه شرح الوضع السياسي من قبل الناطقة باسم الهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا، خود العيسى، والتي استهلت حديثها بالقول: "لا تزال المؤامرات الدولية من قبل الدول الاستعمارية المتصارعة، تحاك ضد منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وشمال وشرق سوريا بشكل خاص، وتسعى عبر مؤامرتها لبسط نفوذها في المنطقة".

وأشارت إلى أن استمرار دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، واستهدافها للمنشآت الصناعية والبنية التحتية الخدمية، هي بهدف القضاء على إرادة شعوب المنطقة، منوهة "صمت القوى الدولية حيال الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، يجعلها شريكة في هذه الهجمات".

وأكدت في ختام حديثها، "دولة الاحتلال التركي من خلال جرائمها وهجماتها تحاول إعادة العثمانية إلى المنطقة من جديد؛ ولكن بإرادة أهالي شمال وشرق سوريا لن نقبل بهذا الاحتلال ولن نسمح بعودته إلى مناطقنا".

إلى ذلك، قرأت عضوة الهيئة الإدارية لتجمع نساء زنوبيا، نسرين الحسن، توجيهات القائد عبد الله أوجلان، والتي تضمنت أهمية حرية المرأة في كافة المجتمعات ودورها الكبير في بناء مجتمعات سليمة.

تلاه عرض مقطع سنفزيوني، تضمن الأعمال السنوية لمكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة وريفها، خلال العام الحالي، بالإضافة إلى قراءة التقرير السنوي للتجمع من قبل الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا، سوسن الخلف.

هذا، واختتم الاجتماع بجملة مخرجات، قرأتها الناطقة باسم مكتب التجمع، سوسن الخلف، وهي:

*رفع وتيرة النضال والتنسيق ما بين التنظيمات والحركات النسائية، ورفع مستوى العمل والوصول إلى جميع النساء، تفعيل لجنة الثقافة والفن.

*تفعيل لجنة العلاقات الدبلوماسية.

*فتح دورات تدريبية فكرية.

*فتح مشاريع اقتصادية لتمكين المرأة اقتصادياً.

*تكثيف الفعاليات من أجل المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

(أ ع/ي م)

ANHA