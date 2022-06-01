​​​​​​​مكتب شؤون النازحين يطالب المجتمع الدولي بعدم الانصياع لمخططات تركيا الاستعمارية في سوريا

في بيان حضره، اليوم، العشرات من المهجرين القاطنين في المخيم، ندد الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شيخموس أحمد بالاحتلال التركي واستمرار "التهديد بعدوان آخر على مناطق شمال وشرق سوريا مما يخلق حالة من عدم الاستقرار وزيادة في حالات التهجير للسكان الامنين في مناطقهم وديارهم".

وبين بأن التصعيد التركي على مناطق شمال وشرق سوريا "تسبب في الفترة الاخيرة بنزوح 200 عائلة من مناطق خطوط التماس بسبب استهداف منازلهم الآمنة"، لافتاً إلى أن تركيا تستغل مكانتها في حلف الناتو لابتزاز الدول الغربية وفرض شروطها وتنفيذ مخططاتها على الأراضي السورية.

وأشار إلى أن هدف الاحتلال التركي من تهديداته وتصعيده في هذه الفترة "ضرب الموسم الزراعي الحالي، مما يؤدي لأزمة اقتصادية خانقة وفقدان الأمن الغذائي للألاف من أهالي المنطقة والمهجرين المتواجدين في المخيمات، بالإضافة النازحين الهاربين من ويلات الحرب والضيق الاقتصادي والمعيشي في مناطقهم".

وأدان البيان خلال بيانه القصف التركي "للاماكن الدينية والثقافية، مستشهداً باستهداف كنيسة" مار ساوا الحكيم" في قرية تل الطويل التابعة لناحية تل تمر.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية "لعدم استخدام تركيا لورقة اللاجئين للمساومة بينها وبين الدول الغربية بما يساعدها في تنفيذ خططها الاستيطانية والتغيير الديموغرافي في المناطق التي تحتلها من سوريا، والعمل على فتح معبر تل كوجر بما يضمن التخفيف من حدة الحصار المفروض على مناطق شمال وشرق سوريا، ودخول المساعدات للنازحين القاطنين على جغرافيتها".

هذا وهددت تركيا على لسان رئيسها اردوغان بغزو مناطق شمال وشرق سوريا بحجة تأمين حدودها وانشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين القاطنين لديها.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال التركي لمقاطعة كري سبي تسبب بتهجير أكثر من 100 ألف مواطن من أهالي المقاطعة وريفها، يقطن منهم 6043 في مخيم مهجري كري سبي، فيما يتوزع بقية المهجرين على مدن الرقة والطبقة واريافهما، وهم يعيشون ظروفاً اقتصادية ومعيشية صعبة بعد تهجيرهم وفقدان مصادر دخلهم، وقلة المساعدات.

(د)

ANHA