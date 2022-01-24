​​​​​​​مكتب شؤون الأديان والمعتقدات: الهجوم على سجن الصناعة منافي للقيم الأخلاقية والأديان السماوية

أدان مكتب شؤون الأديان والمعتقدات في إقليم الجزيرة ومؤتمر الإسلام الديمقراطي، الهجوم الذي تعرض له سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، مؤكداً أنه هجوم شرس منافٍ لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية والأديان السماوية.
خبر 2022-01-24T16:09:00 مركز الأخبار

وأصدر مكتب شؤون الأديان والمعتقدات في إقليم الجزيرة ومؤتمر الإسلام الديمقراطي بياناً أدان فيه هجوم خلايا داعش في الخارج على سجن الصناعة المخصص لاحتجاز أكثر من 5 آلاف من معتقلي داعش.

وجاء في نص البيان:

"نحن مكتب شؤون الأديان والمعتقدات في إقليم الجزيرة ومؤتمر الإسلام الديمقراطي ندين ونستنكر بأشد العبارات لما تعرض له سجن الصناعة في مدينة الحسكة من هجمة شرسة منافية لجميع القيم الإنسانية والأخلاقية والأديان السماوية من داعش الإرهابي وخلاياها في الخارج المتعاونين معها والمدعومة من دول إقليمية ودولية من الداخل والخارج وتسببت في تهجير الأحياء المجاورة له إزاء الصمت الدولي والمنظمات الإنسانية لما تعرضت له الإدارة الذاتية من مؤامرات وآخرها الهجوم على سجن الصناعة، كما نُجل ما قدمته قواتنا العسكرية من بطولات وتضحيات من أجل إخماد هذه المؤامرة الاستخباراتية والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار".

(ف)


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