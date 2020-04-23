​​​​​​​مكتب شؤون الأديان والمعتقدات تبارك حلول رمضان على المسلمين والعالم

وجاء ذلك عبر بريقة تهنئة من قبل مكتب شؤون الأديان والمعتقدات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قال فيها:

"بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك الذي يصادف يوم غد الجمعة 24/4/2020 حسب التقويم الميلادي يتقدم مكتب شؤون الأديان والمعتقدات في شمال وشرق سوريا بالتهنئة لكافة المسلمين في شمال وشرق سوريا والعالم، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وحيث أننا نستقبل هذا الشهر المبارك في هذه الظروف العصيبة نتيجة لانتشار جائحة كورونا في مختلف دول العالم فإننا ندعو الله عز وجل أن يزيح هذه الغمة عن العباد ببركة هذا الشهر المبارك.

وكل عام والجميع بألف خير وصحة وسلامة.

(ل)

ANHA