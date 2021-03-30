​​​​​​​مكتب حماية الطفل في الحسكة يسلم 4 قُصّر والإدارة الذاتية تحدد سن العمل للأطفال

يهدف مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، والذي يعد الجهة الرسمية المسؤولة عن حماية ورعاية الأطفال في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وإدارة وتنفيذ كافة البرامج المتعلقة بالطفولة، إلى حماية الأطفال ورعايتهم وفق أعلى المعايير الدولية.

وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة بين الأمم المتحدة والإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية فيما يخص منع تجنيد القاصرين، سلم اليوم، مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمقاطعة الحسكة، أربعة قاصرين إلى ذويهم.

عملية تسليم القُصّر الأربعة وهم "م ع، أ ا، ع م، ن ح" جرت بعد تأكد اللجنة من ثبوتياتهم القانونية التي تؤكد بأنهم دون السن القانونية، وبحضور ذويهم والرئاسة المشتركة لمكتب حماية الطفل للنزاعات المسلحة خالد جبر ومروة عبدالله وأعضاء مكتب التبليغات والقانون في قوات الحماية الذاتية.

وخلال تسليم الأطفال، شدد خالد جبر، أنهم يعملون وفقاً للاتفاقيات الدولية، وبالأخص الاتفاقيات الموقعة مع الأمم المتحدة، ولذلك يتم استبعاد القاصرين أصولاً وقال: "حماية الأطفال في شمال وشرق سوريا باتت ضرورة ملحة ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم" .

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أصدرت تعميماً حمل رقم (2) ويتضمن تصنيف عمالة الأطفال حسب نوع العمل، للحد من عمالة الأطفال وخاصة الأعمال الخطرة والتي يجب مراقبتها وضبها، كما حددت سن العمل للأطفال وفقاً للفئات وأكدت على إلزامية التعليم.

وقرئ التعميم الصادر من قبل الرئاسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في مقاطعة الحسكة خالد جبر، وجاء فيه: "

بناء على اجتماع مكتب حماية الطفل في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا مع هيئتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الشؤون القانونية ومكتب الإعلام بتاريخ 31/ 1/ 2021، حول عمالة الأطفال. وعلى اجتماع مكتب حماية الطفل في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا مع هيئات المرأة والاقتصاد والزراعة والصحة بتاريخ 2/3/ 2021، حول عمالة الأطفال. وعلى اجتماع مكاتب حماية الطفل الفرعية. واستناداً إلى الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام ۱۹۸۹. وبناءً على مقتضيات مصلحة الطفل الفضلى والمصلحة العامة.

مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة لشمال وشرق سوريا يعمم ما يلي:

تصنف عمالة الأطفال حسب نوع العمل إلى ما يلي :

أولاً : عمالة خطيرة وخطيرة جداً:

تتضمن الأعمال التالية :

أعمال الحفر والبناء التي تحتاج مجهوداً عضلياً شاقاً. الأعمال التي تتم في الارتفاعات العالية جداً. الأعمال التي تتم في المناطق الضيقة جداً والأقبية. الأعمال التي تتم في المناجم وتحت الأرض أو ذات الحرارة والبرودة الشديدة. الأعمال التي تتم في مناطق الاشتباكات المسلحة أو القريبة منها أو من حقول الألغام. الأعمال التي يتم فيها التعامل مع الآلات الكبيرة والميكانيكية الحادة. الأعمال التي يتم فيها التعامل مع المواد الكيمائية الخطرة. أعمال التحميل للأوزان الثقيلة. التسول.

ثانياً: الأعمال التي يجب مراقبتها وضبطها:

العمل مع الأسرة والأقارب. العمل في المنطقة الصناعية. العمل في المحال التجارية. العمل في المعامل. العمل في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني.

ثالثا : الأعمال الإيجابية:

1- العمل في البرمجيات وصيانة الحاسوب والهواتف النقالة.

2- العمل في المكتبات ومحلات الطباعة والخط والرسم.

٣- العمل في الصيدليات.

4- العمل ضمن مكاتب الترجمة.

(۲) يحدد سن العمل للأطفال وفق الفئات التالية:

١- يمنع عمل الطفل تحت سن / ۱۰/ سنوات منعاً باتاً.

2- الأطفال بين سن / 10- 15/ سنة يسمح لهم العمل وفق الشروط التالية:

أ. ألا يكون نوع العمل من الأعمال الخطيرة والخطيرة جداً حسب ما هو مبين في التصنيف السابق.

ب. موافقة ولي الأمر بالنسبة للأطفال المصحوبين من ذويهم.

ج - موافقة مكتب حماية الطفل.

د- تقرير طبي من اللجنة المختصة يوضح الحالة الصحية للطفل مصدق من مكتب حماية الطفل.

ء - أن يكون وقت العمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمدرسة.

و - تحدد ساعات العمل بـ (5) ساعات فقط من ضمنها ساعة واحدة استراحة.

ز - يمنع منعاً باتاً عمل الأطفال ليلاً.

٣- الأطفال بين سن / ۱5 - ۱۸ / سنة . يسمح لهؤلاء الأطفال العمل بشرط:

أ. إثبات تجاوز سن /15/ سنة أو إبراز شهادة إنهاء مرحلة التعليم الإلزامي.

ب. عدم العمل في الأعمال الخطيرة والخطيرة جداً ومن التصنيف السابق.

ج. ألا تتجاوز مدة العمل /6/ ساعات يوميًا تتضمن ساعة استراحة.

د. يمنع العمل ليلاً

(3) شروط عمل الأطفال:

1- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن الثامنة عشرة بمنحه بطاقة تعريفية تثبت بأنه يعمل أي يتدرب لديه توضع عليها صورة الطفل صادرة من مكتب حماية الطفل في الإدارة الذاتية تجدد كل عام ميلادي.

٢- يحظر تشغيل الطفل أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية.

۳- من مهام صاحب العمل تأمين عودة الطفل إلى بيته لحفظ سلامة الأطفال العاملين لديه.

4- يجري الفحص الطبي قبل التحاق الطفل بالعمل للتأكد من سلامته الصحية وقدرته على تأدية العمل الذي سيلتحق

به ويعاد الفحص دوريًا مرة كل سنة ميلادية على الأقل.

5- يلتزم صاحب العمل بحماية الطفل من كل الأضرار البدنية والنفسية الناتجة عن العمل خلال فترة عمله.

6- على صاحب العمل توفير جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية وتدريب الأطفال العاملين على استخدامها

وتأمين الشروط الصحية والوقائية في حال انتشار الأوبئة.

(4) التزامات:

1- تلتزم كافة هيئات ومكاتب المجلس التنفيذي والإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا

بمضمون التعميم الصادر.

2- تلتزم كافة الجهات بإصدار تعليمات داخلية حسب مقتضيات طبيعة عملهم بتنفيذ مضمون تعميم

عمالة وعمل الأطفال.

٣- ترفع كل الهيئات والإدارات الذاتية والمدنية الخطوات المتخذة بهذا الشأن من قبلهم إلى رئاسة

المجلس التنفيذي .

4- يتابع مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة كافة الإجراءات المتخذة من الهيئات والإدارات

الذاتية والمدنية بهذا الخصوص

5- يعمم لكل من يلزم لتنفيذه".

(هـ ن)

ANHA