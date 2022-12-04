​​​​​​​مكتب أوقاف كري سبي يدين استهداف تركيا لدور العبادة

وجاء ذلك على لسان الإداري في مكتب الأوقاف بمجلس مقاطعة كر ي سبي وإمام مسجد عين عيسى الكبير، محمد خير الأحمد، تعليقاً على استهداف مسجد قرية التروازية التابعة لناحية سلوك في الريف الشرقي للمقاطعة.

حيث قال إن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا استهدفت البشر والحجر وسببت أضراراً معيشية من خلال استهدافها للمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء.

ونوه الشيخ محمد خير أن دولة الاحتلال "تبغي الفساد في الأرض من خلال استهداف حرمة المساجد التي تعتبر من المقدسات بالنسبة للمسلمين وأهالي المنطقة، والأكثر فساداً هو حصاد أرواح المدنيين الأبرياء مع استمرار القصف والهجمات التي تشنها الدولة التركية بشكل متواصل".

وأضاف أن "العدوان الذي تمارسه تركيا مدان في كافة الديانات السماوية، في حين تحاول الدولة التركية إظهار نفسها على أنها حامية للإسلام والمسلمين، وهنا يثار تساؤل هل حققت مأربها من خلال استهداف مساجد المقاطعة مؤخراً في كل من قرى التروازية والفاطسة وقرية صيدا..؟"

هذا واستهدف الاحتلال التركي الخميس الفائت، مسجد أبو بكر الصديق في قرية التروازية بقذائف الدبابات، سبقه استهداف مسجد الرحمن في قرية الفاطسة ( 15 كيلو متر شرقي عين عيسى) في 9 شهر تشرين الأول من العام الجاري، فيما استهدف مسجد قرية صيدا ( 2 كيلو متر شمال عين عيسى) مع بداية العدوان التركي على مقاطعة كري سبي في 9 من تشرين الأول من عام 2019.

وختم الشيخ محمد حديثه بالتأكيد على حرمة دور العبادة التي تحفظها كافة الأعراف والقوانين الدولية حتى في الحروب "لكونها أماكن يُلجأ إليها لقدسيتها، لذلك يجب أن تدان ممارسات المحتل، وكف يده عن الاستمرار في سفك دماء المدنيين والأبرياء".

(د)

ANHA