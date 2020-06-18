​​​​​​​مكتب الوقاية في لجنة الزّراعة يحذّر المزارعين لتفادي آفات القطن

لاحظ مكتب الوقاية خلال جولاته على الأرضي المزروعة بمحصول القطن انتشار مبكّر للدودة الشوكية، ولكن بنسبة لا تتجاوز 5% وهذه النسبة لا تؤثّر بشكل كبير وبذات الوقت قد تفشل محصول القطن لهذا العام إذ تجاوزت هذه النسبة.

الدودة الشوكية "دودة القطن" هي حشرة لا تتجاوز طولها 3سم، بيضاء اللون تأكل جوز القطن والزهرة فور صدورها ممّا يؤدّي إلى فشل محصول القطن مثلما حدث في موسم 2018.

وبهذا الخصوص ناشد الرئيس المشترك لمكتب الوقاية في لجنة الزراعة والري المهندس الزراعي حمود الخلف الفلاحين التقييد بالإجراءات والتعاميم التي صدرت عن المكتب ومتابعة الإرشادات التي وضعها لمنع انتشار دودة القطن الشوكية.

كما أشار حمود الخلف " لقد لاحظنا في منتصف شهر أيار الماضي ظهور نسبة أقل من 5% من الدودة منتشرة في بعض حقول القطن" مؤكّداً أنّ ظهورها كان نتيجة لتقلبات الطقس التي مرّت بالمنطقة.

وعن الإرشادات التي تم توجيهها للمزارعين قال الخلف: "نقوم بإرشاد الفلاحين من خلال اجتماعات نعقدها معهم بالتنسيق مع المجالس المحلية والوحدات الإرشادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد نوعية المبيدات التي تستعمل لهذه الدودة وعدم استخدام جميع المبيدات".

منوّهاً: "هناك مبيدات قد تقتل الحشرات التي تفيد المحصول والتقييد بالمدة الزمنية لرش المبيد وهي كل 12 يوماً بشكل منتظم مع التقيد بأنواع المبيد الذي سيتم رشه في كل مرحلة" .

وأكّد الخلف أن موعد ظهور الدودة الشوكية لم يبدأ، فظهورها يبدأ في منتصف شهر تموز، ولكن هذا العام وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في شهر أيار الماضي ظهرت الدودة لمدة معينة، ثمّ اختفت".

متابعاً: "لكن علينا كمكتب وقاية في الزراعة أن نتخذ التدابير للمزارعين" .

والجدير بالذكر أن الدودة الشوكية ظاهرة جديدة انتشرت في موسم القطن في عام 2018 ممّا أدى إلى فشل محصول القطن بشكل كامل وخسارة المزارعين لمحصول القطن علماً أنّه من أكثر المواسم الزراعية تكلفةً.

(م)

ANHA