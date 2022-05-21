​​​​​​​مكتب التخطيط والإحصاء: بمشروعنا الإحصائي سنقيّم النسب لوضع الخطط الاستراتيجية الخدمية وافتتاح مراكز التطوير

بدأ مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء التابع للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة، في السابع والعشرين من شهر نيسان المنصرم، بعملية الإحصاء السكاني ابتداءً من ناحية ديرك. ويستمر الإحصاء الآن في مدن ونواحي وبلدات إقليم الجزيرة الأخرى.

تحدّث الرئيس المشترك لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، مجيد الحاج علي، لوكالتنا، عن عملية الإحصاء والجدوى منها.

أكّد مجيد علي أن قائمة مشروع الإحصاء معدّة بما يتماشى مع حاجة المشروع.

وتجري عملية الإحصاء في إقليم الجزيرة بالتعاون مع مجلس الإقليم والكومينات ومعلمي هيئة التربية والتعليم بطريقة إلكترونية.

وأوضح مجيد الحاج علي أنّ مشروعهم يعتمد في المستوى الأول على التعداد السكاني العام، وتابع قائلاً: "يُسأل في الإحصاء عن العمر لتحديد نسبة الشبيبة، ولنتمكن من معرفة فئات المجتمع، كما يُسأل عن الوضع العائلي وعدد النساء داخل الأسرة، بالإضافة إلى العاملين والعاطلين عن العمل في كل أسرة".

وعن المرحلة الثانية من الإحصاء، كشف مجيد الحاج علي أنّه بعد الانتهاء من الإحصاء السكاني، ستبدأ عملية الإحصاء للمواشي، والزراعة والصحة والمشاريع الاقتصادية التي تقوم بها هيئاتهم، وتابع قائلاً: "عن طريق مشروعنا الإحصائي العام سنحصل على المعلومات المتعلقة بالإقليم، وسنقيّم النسب لوضع خططنا الاستراتيجية".

وعلّق مجيد الحاج علي على القسم الذي سيركزون عليه في خططهم، قائلاً: "سنركّز في المرحلة الأولى على الخطط الخدمية، وذلك لتأمين احتياجات الأهالي والإقليم. أما بالنسبة للأسر ذات الوضع المادي السيئ، فسنؤسس نظاماً لبناء الأبنية السكنية".

مراكز التدريب المهني

كما علّق مجيد الحاج علي على معدّل البطالة، قائلاً: "بالنسبة لمعدّل البطالة، خططنا لبناء مراكز تنمية وتدريب للشريحة الشابة من أجل تأهيلهم على الصعيدين التقني والمهني وتوظيفهم وإشراكهم في العمل".

وقال علي: "نسبة نجاح الإحصاء حتّى الآن 90%، وشجّعتنا هذه النسبة على الاستمرار. لم تظهر أي مشكلة مع الأهالي حتّى الآن".

ستبدأ عملية الإحصاء في الحسكة في الثاني والعشرين من أيار الجاري

وقال مجيد الحاج علي عن برنامج الإحصاء: "في الثاني والعشرين من أيار الجاري، سنبدأ الإحصاء في مدينة الحسكة، وسينتهي مطلع شهر حزيران المقبل".

والجدير بالذكر أنّ عملية الإحصاء السكاني في مقاطعة قامشلو قد انتهت يوم الأربعاء الماضي.

(ر)

ANHA