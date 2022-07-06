​​​​​​​مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة يوزع محولات كهربائية لتغذية خمسة خطوط رئيسة

جاء ذلك خلال بيان، أدلى به مكتب الطاقة في إقليم الجزيرة، أمام مكتبه في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، قرئ من قبل رئيس دائرة الاستثمار والتشغيل لمكتب الطاقة نهاد عثمان.

جاء في نص البيان "سيتم إنارة مجموعة من القرى والنواحي التابعة لإقليم الجزيرة بالطاقة الكهربائية من خلال تزويدها بمحولات كهربائية وهي كالتالي:

محولة كهربائية باستطاعة 400 ك.ف.أ (كيلو. فولط. أمبير) لحارة الطي في قامشلو وعدد المشتركين فيها 200 منزل.

محولة كهربائية باستطاعة 200 ك.ف.أ لقرية خالد في عامودا وعدد المستفيدين 50 منزلاً.

ومحولة كهربائية باستطاعة 200 ك.ف.أ لقرية الناعم وقرية العيار في منطقة تل حميس وبعدد مشتركين 250 منزلاً.

ومحولة كهربائية باستطاعة 100 ك.ف.أ تل براك بعدد مشتركين 70 منزلاً.

ومحولة كهربائية باستطاعة 25 ك.ف.أ في الهول وعدد المستفيدين 70 مشتركاً".

(ك ع/آ)

ANHA