​​​​​​​مكتب الصيانة في الرقة ينتهي من أعمال صيانة ضرر كبير في قناة البليخ

بعد تضرر 140 مترًا من قناة البليخ عند موقع شنينة، بالإضافة إلى كسر في القناة بطول 15 مترًا عند تقاطع قرية صباح الخير شمال الرقة، قامت الورش الفنية التابعة لمكتب الصيانة بأعمال الإصلاح وانتهت منها، وبتكلفة مادية قُدّرت بـ 140 مليون ليرة سورية، حسب رئيس مكتب الصيانة محمد العلي.

العلي أوضح أيضًا أنه وبعد الكشف عن الضرر في القناة، قام مكتب الصيانة بوضع خطة عمل "من أجل إصلاح هذا المقطع الكبير المتضرر، حيث عملت الورش في البداية على إزالة الكتل الإسمنتية الكبيرة، واستبدال التربة المنهارة وضغطها ووضع طبقة من الحجر البازلتي مع الإسمنت، ثم تم العمل على الإكساء النهائي بـ 383 مترًا مكعبًا من الإسمنت المسلح".

ونظرًا لأهمية قناة البليخ الكبير، فقد قامت الورش الفنية بإصلاح الضرر في أقصر فترة زمنية مقارنة بحجم الضرر، وذلك بعد الدعم الذي قُدّم لمكتب الصيانة من قبل مجلس الرقة المدني، حسبما أكد العلي.

هذا وتعد قناة البليخ من أهم وأكبر مشاريع الري في الرقة، حيث تستجر مياهها من سد الفرات في الطبقة، وتصل إلى بلدة الجزرات في ريف دير الزور الغربي.

(أع/ م)

ANHA