​​​​​​​مكتب الرصد العسكري: استمرار الخروقات التركية والقبض على 57 من عناصر خلايا داعش خلال حزيران

وأصدر مركز الرصد العسكري في قوات سوريا الديمقراطية تقريرها عن شهر حزيران الفائت.

التقرير أكد أن جيش الاحتلال التركي وفصائل المرتزقة التابعة له واصلت انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب خلال شهر حزيران / يونيو. واستمرت في تهديد حياة الملايين بقطعها المياه من محطة علوك وخفضها بشكل أكبر لمنسوب المياه في نهر الفرات.

وجاء في بند الأمن المائي الذين تضمنه التقرير: " تستمر تركيا بتضييق الخناق على ملايين السكان في شمال وشرق سوريا، والمناطق المحاذية لها، من خلال قطعها المتزامن للمياه من محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة وريفها، وخفضها منسوب مياه نهر الفرات من خلال حبس المياه في السدود المقامة على النهر في الجانب التركي، ويأتي ذلك في ظل استمرار الصمت الدولي وصم تركيا آذانها عن المطالبات المستمرة بالكف عن هذه الضغوطات والجرائم التي ترقى لجريمة حرب."

كما رصد التقرير سلسلة خروقات لاتفاق خفض التصعيد واستمرار قصف مناطق ريف عفرين وشمال حلب، "ونفذت 565 خرقاً لاتفاقية 17 أكتوبر/2019 على طول خط خفض التصعيد، و393 خرقاً بقصفها لمناطق بريف عفرين وشمال حلب وقتل وإصابة 65 شخصاً في عفرين بتفجيرات واغتيالات، واعتقلت 63 مدنياً في عفرين".

وأكد التقرير استمرار التفجيرات والاغتيالات والفوضى وقتل المدنيين على الحدود من قبل "حرس الحدود التركي في مناطق سيطرة القوات التركية وجبهة النصرة وبقية الفصائل العاملة في شمال وشمال غرب سوريا، إذ سجل مكتب الرصد العسكري في شهر حزيران / يونيو 13 حالة اعتداء وتفجير واقتتال، من ضمنها 21 حالة قتل وإصابة".

تقرير مكتب الرصد العسكري أفاد أن مرتزقة داعش وخلايا إرهابية نفذوا خلال شهر حزيران سلسلة هجمات في مناطق متفرقة " سجل مكتب الرصد العسكري 11 هجوماً خلال شهر يونيو عبر التفجيرات والاغتيالات وعمليات الاختطاف والقتل، معظمها في دير الزور، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 23 من المدنيين ومن القوات الأمنية والعسكرية."

وأضاف التقرير: " واصلت خلايا تنظيم داعش الإرهابي، نشاطها داخل مخيم الهول، عبر تنفيذ مزيد من عمليات القتل بحق القاطنين الذين يبتعدون عن أفكار التنظيم المتشددة، إذ سجل مكتب الرصد العسكري خلال شهر حزيران / يونيو قتل 8 أشخاص من الجنسيتين السورية والعراقية بإطلاق النار على رؤوسهم، وإصابة امرأة روسية.

فيما تتواصل محاولات التهريب من مخيم الهول، إذ سجل مكتب الرصد العسكري القبض على 42 امرأة ورجل و43 طفلاً من جنسيات مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء."

التقرير تطرق أيضاً إلى العمليات الأمنية التي نفذتها قوات سوريا الديمقراطية ضد خلايا داعش في شمال وشرق سوريا " تستمر العمليات الأمنية ضد خلايا الإرهاب النشطة في شمال وشرق سوريا، ضمن مواصلة قوات سوريا الديمقراطيّة وقوى الأمن الداخلي (الآسايش) بالالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، حيث تم إلقاء القبض على 57 مطلوباً ينشطون ضمن الخلايا الإرهابية في الاغتيالات وتهريب الأسلحة ونقل المعلومات والترويج للتنظيم والتخطيط لعمليات تستهدف المدنيين والقوات العسكرية والأمنية وتسهيل تنقلات الخلايا، وسجل مكتب الرصد العسكري إلقاء القبض على مطلوبين وإرهابيين وأعضاء خلايا الداعش".

وأكد مكتب الرصد العسكري في تقريره عن شهر حزيران أن قوات سوريا الديمقراطيّة استبعدت خلال شهر حزيران / يونيو /55/ قاصراً من الالتحاق بالخدمة العسكرية والقوات المسلحة وتم إعادتهم لذويهم.